"A este paso me parece que el transitorio va a ser Javier Milei": Carlos Rodríguez cuestionó la suba de impuestos

Luego de que el gobierno ratificara que volverá a enviar el proyecto al Congreso para modificar el Impuesto a las Ganancias, el economista, ex viceministro de Economía de Carlos Menem, cuestionó duramente la decisión del presidente Javier Milei que entra en contradicción con la propuesta de campaña libertaria de bajar el impacto de los tributos sobre los contribuyentes."Bienes Personales transitorio, Ganancias transitorio, Impuesto Pais transitorio, Retenciones transitorio...", dijo quien fuera asesor del propio mandatario durante el período previo a su llegada al Gobierno. "Me olvide del CEPO transitorio", agregó.Más tarde, ante las críticas en "X" de usuarios libertarios que lo acusaron de "golpista", el economista se defendió: "Yo solo aviso. El que avisa no traiciona".Antes y durante la campaña presidencial, Milei dejó en claro su postura sobre la suba de impuestos al afirmar que antes de hacerlo prefería "cortarse el brazo". "Cuando vos subís un impuesto es como que alguien que te representa en lo laboral fuera a hablar con tu jefe y le pida que te baje el sueldo.", había remarcado en .2020 en declaraciones a La Nación, algo que ciertamente no cumplió.