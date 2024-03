Lemoine advirtió que "si no se considera al radicalismo como de izquierda" ella iba a hablar "solo de cosplay"

En una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, no dudó en expresar su opinión sobre el gobierno de Alberto Fernández y su comparación con el "macartismo", un fenómeno político de la década de 1950 en Estados Unidos conocido por su persecución contra supuestos simpatizantes del comunismo.

También volvió a apuntar al radicalismo a los que trato de izquierda, tildandolos casi de "comunistas". "Son de izquierda. Nombremos las cosas como son. Si me decis que la UCR y el ARI no son de izquierda, no podemos seguir hablando. Hablemos de cosplay", cerró.

Lemoine destacó la creación del observatorio NODIO por parte del gobierno argentino, comparándolo con las acciones de McCarthy en Estados Unidos, sugiriendo así que este observatorio podría ser utilizado para perseguir a aquellos que expresen opiniones críticas hacia el gobierno.Además, la diputada abordó el concepto de "marxismo cultural", una teoría que, si bien es controversial y considerada por algunos como conspirativa y de extrema derecha, sostiene que Occidente enfrenta una amenaza debido a movimientos progresistas como el feminismo, el ecologismo y la diversidad sexual, entre otros. Lemoine dejó en claro su postura crítica hacia estos movimientos, los cuales considera una amenaza para la sociedad occidental.