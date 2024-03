La profesora que Milei acusó de "perseguir" a Iñaki Gutiérrez ya no es parte de la materia

La docente de la Universidad de Belgrano acusada por el presidente Javier Milei de perseguir a Iñaki Guitiérrez, quien maneja el Tik Tok del mandatario, "por ser liberal" ya no pertenece al staff de la institución.Carlos Medone, director académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, señaló queno por motivos ideológicos. Lo que Medone ni ninguna autoridad de la Universidad de Belgrano quiso responder fue en qué fecha se produjo esa remoción.De acuerdo a la institución,, pero no hubo ninguna situación de bullying”.Además, aclararon que Iñaki Gutiérrez es un alumno que valora la institución y que en ningún momento recibieron quejas de esa índole de su parte.“Nos ha ayudado con algunas cuestiones de difusión de la universidad, es un chico valorado y que valora la universidad. El año pasado hubo un debate de jóvenes para la carrera de Relaciones Internacionales e Iñaki habló por La Libertad Avanza y todos se desempeñaron muy bien. Iñaki es muy capaz y viendo su personalidad dudo que una docente le pueda hacer bullying", sostuvo Medone."De todos modos, el director de la carrera se va a reunir con él para conversar sobre el tema y aclararlo. Pero en la universidad no hay ninguna bajada política, cada uno puede pensar y decir lo que piense. El propio Milei es egresado de nuestra institución”, remarcó.Durante el discurso que dio en el Colegio Cardenal Copello, el Presidente apuntó: "En la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki (Gutiérrez) por ser liberal". "Tiene una profesora de Microeconomía I que lo persigue por ser liberal, lo persigue, lo bullynea. (…) Y en la universidad, el primer director de carrera miraba para otro lado y el que vino después sigue permitiéndolo"."Espero que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano pongan en orden este desborde que hay en la Universidad de Belgrano donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales. Bueno, ahora veamos acciones", había señalado el mandatario.