La número dos de Karina Milei se duplicó el presupuesto y le dio cargos a toda su familia

Cuando aún resuena el escándalo por el nombramiento de la joven militante libertaria, Geraldine Calvella, al frente del Renaper, quien con tan solo 23 años y sin experiencia tendrá a su cargo al Registro Nacional de las Personas con un sueldo que supera los dos millones 700 mil pesos, surgen nuevas designaciones polémicas.La Subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, mano derecha de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente, duplicó el presupuesto a su cargo en apenas dos meses y nombró a dos primos directos en el Estado, Javier Sosa y Agustín Expósito. También habría nombrado a la madre y la hermana.Sosa es jardinero de oficio y fue convocado para que sea el intendente de la Quinta Presidencial de Olivos mientras que Expósito, que no registra en Anses ningún antecedente laboral, no tiene aún destino definido.Agudiez, que en su momento tuvo un despliegue importante en las redes, maneja resortes claves del poder presidencial -como la flota de autos y choferes oficiales- y sumó poder luego de delicadas intervenciones. "Fue la que logró alejar del entorno de Javier a Lilia Lemoine y Lu Palaveccino", explicó una fuente libertaria al portal La Política Online, quien agregó que Karina considera que esas dirigentes libertarias afectan la imagen del ahora Presidente.El círculo más cercano de la hermana del presidente viene arrastrando varios escándalos por nombrar parientes. Primero fue el vocero Manuel Adorni que ubicó a su hermano con un sueldo millonario en el Ministerio de Defensa, como reveló LPO en exclusiva. Y luego fue otro de sus protegidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que nombró a su sobrino en el Congreso y encima se indignó cuando se supo.Allegados a la familia Milei aseguran que Karina estalló de ira cuando se enteró que su secretaria se aumentó el presupuesto para sueldos en 50 millones de pesos y luego colocó a sus primos con cargos públicos. La hermana de Milei viene de cruzar un escándalo por asistir a la cena de gala de Luis Miguel que costó un millón y medio de pesos. Si no lo pagó sería incluso peor porque constituye el delito de dádivas, por el que fue preso Ricardo Jaime.El círculo más cercano de Karina Milei viene arrastrando varios escándalos por nombrar parientes. Primero fue el vocero Manuel Adorni que ubicó a su hermano con un sueldo millonario en el Ministerio de Defensa. Y luego fue otro de sus protegidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que nombró a su sobrino en el Congreso.Es que Agudiez es una de las personas de mayor confianza de "El Jefe", como gusta que le llamen a Karina y este escándalo la salpica directamente. En medio del brutal ajuste, con los precios de los alimentos por las nubes y los salarios pulverizados como nunca, a diario, el gobierno anuncia nuevas contrataciones millonarias.Una de las áreas más beneficiadas es la de comunicación que Karina controla a través de Manuel Adorni. Esa área viene ampliándose con el ingreso de reconocidos twiteros libertarios que, a pesar de despotricar contra el Estado y la casta, cobran jugosos sueldos como funcionarios.