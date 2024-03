Kicillof enviará patrulleros y efectivos a Rosario y avala "reformar la Ley de Seguridad Interior"

El Gobierno bonaerense, líderado por, enviará materiales y efectivos policiales para asistir a los gobiernos de Santa Fe y al Nacional en su lucha contra la violencia del narcotráfico en Rosario.Así lo anunció el ministro de Seguridad de la Provincia,, tras la reunión “muy productiva” que mantuvo con la ministra de Seguridad,, el senadory, de forma telefónica, el gobernador de la provincia de Santa Fe,“Analizamos la situación de Rosario y les transmitimos la propuesta de nuestro gobernador Axel Kicillof de", explicó Alonso sobre el encuentro dirante una entrevista en Minuto Uno.Al respecto, explicó: "Nos pusimos a disposición para brindar una cantidad de patrulleros y efectivos altamente entrenados para combatir el narco menudeo y nuestros drones”, afirmó el funcionario.Alonso subrayó la importancia de la tecnología de drones, que es única en América Latina, ya que tienen una autonomía de 200 kilómetros, miden 5 metros por 3 y medio y tienen cámaras nocturnas que "sirven mucho para hacer inteligencia criminal".El ministro afirmó que esta inversión en tecnología fue fruto del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, "que recientemente retiro el presidente Milei" y "fue muy importante porque nos permitió equiparar el salario de la policía con los de la fuerzas federales; y desarrollar el proceso de profesionalización de la policía, de equiparla". "Se pudieron comprar 6000 patrulleros nuevos, Santa Fe tiene 200 patrulleros hoy"."Tenemos todos los helicópteros, teníamos sólo uno que había sido desguazado, con sólo 80 horas de vuelo, para arreglar otros helicópteros. Hoy va a ser el helicóptero de unidad de terapia intensiva móvil más nuevo y más importante de la Argentina", agregó el funcionario.Asimismo, en referencia a la problemática que atraviesa Rosario, Alonso catalogó la violencia desatada como "algo inédito en la historia argentina" y advirtió que este fenómeno afecta directamente a la Provincia de Buenos Aires: ""Nosotros tenemos que comprender que la dinámica criminal no va a respetar el límite provincial, de hecho toda la situación en la provincia es por el descontrol que se está viviendo en Rosario", apuntó Alonso. "Nosotros no vamos a desbaratar una banda de narcotráfico, atacamos el último eslabón de la comercialización. Ha fracasado la política de la desfederalización", enfatizó Alonso.Y remarcó: "que pueda atacar el problema en cualquier lugar de la Argentina. No son las Fuerzas Armadas las que van a resolver el problemas, son las fuerzas policiales".