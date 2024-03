Milei instó a evadir impuestos en PBA y acusó a Kicillof de "violar el derecho de propiedad"

Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...

Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi... https://t.co/VWLvQ7jgQ3 — Javier Milei (@JMilei) March 16, 2024

La confrontación entre Javier Milei y Axel Kicillof suma un nuevo capítulo. El Presidente atacó desde sus redes sociales al gobernador de la provincia de Buenos Aires por la suba de impuestos en territorio bonaerense e instó a sus seguidores a no pagarlos.Milei replicó una nota de José Luis Espert(LLA) donde señalaba que no iba a pagar los impuestos en Buenos Aires y lanzó: "Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad..."."Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi...", agregó en relación a la posición ideológica del gobernador bonaerense.Vale mencionar que las leyes para las subas de los impuestos en PBA fueron aprobadas en diciembre pasado y comenzaron a regir en enero de 2024. La norma, de cuya negociación participaron bloques del PRO, UCR, y la Coalición Cívica, contempló un aumento en los tributos sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural con variaciones que van desde el 140% al 200% según la tasación patrimonial. Esos números, en tanto, no se modificaban desde 2022 y, según cifras de la provincia, impacta sólo en el 8,9% de los contribuyentes bonaerenses.Además, en más de una ocasión, el gobernador bonaerense defendió la necesidad de mantener la recaudación en medio de un masivo ajuste nacional, que no solo eliminó importantes fondos nacionales destinados a educación, transporte, desarrollo urbano en barrios carenciados y casi toda la obra pública, sino que además derrumbó a tal nivel la actividad económica y el consumo que los ingresos por impuestos ha caído significativamente en todo el país.