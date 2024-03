"No hay lugar para los tibios": advertencia de Martín Menem a la oposición por el DNU

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, semostró expectante de cara al tratamiento del mega DNU pero dio un mensaje de advertencia dirigido a la oposición dialoguista en relación con el controvertido decreto 70/2023 del presidente Javier Milei. Menem expresó su convicción de que el megadecreto mantendrá su rango constitucional y anticipó que el oficialismo cuenta con el respaldo de al menos "130 ó 135 diputados" para su aprobación.

En medio de un intenso poroteo de votos, Menem dejó claro que no hay espacio para la indecisión. "No hay lugar para tibios", afirmó en declaraciones a radio Rivadavia. Enfatizó que cualquier decisión en contra del DNU equivaldría a favorecer al kirchnerismo, dejando en claro la postura del oficialismo en esta coyuntura.La confianza del oficialismo en la aprobación del DNU en Diputados es evidente, según las palabras de Menem, quien afirmó que cuentan con más de los votos necesarios para llevar adelante la medida. Además, desestimó los intentos de la oposición por bloquear el decreto, argumentando que no tienen los números suficientes para hacerlo.