La CAME recibe a los gobernadores patagónicos este lunes

Los gobernadores patagónicos volverán a reunirse este lunes por la tarde en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde discutirán y planificarán el entendimiento productivo de la Patagonia.La reunión será a partir de las 17 horas y contará con la presencia de Ignacio Torres (Chubut), quien también preside el Tratado de la Patagonia; Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Claudio Vidal (Santa Cruz); Alberto Weretilneck (Río Negro); Rolando Figueroa (Neuquén), y Sergio Ziliotto (La Pampa). Además, participará el Consejo Patagónico de Desarrollo Económico.El presidente de CAME, Alfredo González, y los seis gobernadores darán una conferencia de prensa cuando finalice el encuentro para hablar de las conclusiones de la reunión. También darán detalles sobre los pasos a seguir en la producción y en la economía patagónica.La reunión de los patagónicos se da luego de la cumbre de gobernadores que tuvieron a principios de marzo en Puerto Madryn donde le exigieron al presidente Javier Milei un nuevo esquema de coparticipación federal ante el ajuste que lleva adelante desde Nación.En esa misma reunión, en la previa al Pacto de Mayo, expresaron que se encuentran dispuestos a alcanzar acuerdos "en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos".