Interna en LLA: fuego entre Karina y el funcionario amigo de Milei que le regaló pauta prohibida a Majul

parece avecinarse una nueva contienda con eventual final de similar virtud, pero con el atractivo de que además de involucrar a Milei tiene en su lista de participantes a su hermana Karina y al periodista amigo presidencial que más veces lo entrevistó, o sea Luis Miguel Majul

la omnipotente Karina Milei quiere sumar otra cabeza a su colección es la del secretario de Medios, Eduardo Serenellini, tercer ocupante de ese cargo en los cuatro meses de gestión libertaria

El segundo problema, e incógnita, es que tanto el emisor de la plata, Serenellini, como el principal receptor, Majul, son amigos de Milei

¿Milei ordenó devolver favores a Majul sin contarle sobre la maniobra a su hermana Karina, que ahora debe limpiar pruebas? ¿Son favores mediáticos y políticos para el Presidente pero ordenados sin su autorización bajo la comanda de su brazo ejecutor, Posse, que luego se autoprotege entregando chivos expiatorios?

El periodista sugirió que el pautazo salió de un despacho cercano al del Presidente, con pistas que ponían tal decisión en manos de Nicolás Posse. "Fue una devolución. Se pagaron favores con plata del Estado", explicó Rial, antes de señalar que "no son favores personales al Presidente actual, sí es una devolución de favores del que firmó, un negocito personal", del que Milei no estaría al tanto.

Sin embargo, este fin de semana trascendió información que podría aportar más o diferentes responsabilidades. Es que un artículo en Cenital firmado por señala que ¿Por qué? Porque culpa al sucesor de de haber desoído la prohibición presidencial de frenar la pauta y ser el ejecutor de pagos por los $200 millones en pauta a Majul, La Nación S.A y La Cornisa que denunció Rial y que tiene en su nómina la Secretaría General.

El asunto y. El primero, es que, según surgió de la misma versión y pudo corroborar a través de un integrante de dicho bloque, cuánto dinero y quién lo firmó. ¿El pedido de informes lo mandó a hacer Karina para tener documentación para ejecutar el despido?

Entonces su hermana Karina quiere echar al amigo de Javier, Serenellini, por darle plata prohibida a su otro amigo, Luis Miguel. Es un culebrón que arroja preguntas. ¿Es el periodista que más entrevistó al mandatario un "ensobrado", frase que creó el propio "León" para denostar a los frontman de medios que lo critican?

Pero los interrogantes son más y peores para los libertarios: ¿Milei ordenó devolver favores a Majul sin contarle sobre la maniobra a su hermana Karina, que ahora debe limpiar pruebas? ¿Son favores mediáticos y políticos para el Presidente pero ordenados sin su autorización bajo la comanda de su brazo ejecutor, Posse, que luego se autoprotege entregando chivos expiatorios?