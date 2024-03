El Gobierno considera que "no es necesario" incluir la vacuna del dengue al calendario

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este lunes al masivo brote de dengue que ya se extiende por varias provincias del país y mató a 79 argentinos yo garantizar la distribución desde el Estado nacional."Por ahora no vemos la necesidad", aseguró en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada donde, pese a la reciente recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que esto se debe a que la inmunidad recién se generaría "tal vez en cuatro meses cuando el mosquito quizás ya no sea un inconveniente".Además, sostuvo que "su efectividad tampoco está comprobada".Mientras tanto, el brote de dengue en el país continúa creciendo y son varias provincias las que están en alerta por la situación. La provincia de Buenos Aires informó que se duplicaron los casos y también hubo aumentos significativos en Córdoba y en la ciudad de Rosario.A nivel nacional, la mayor cantidad de casos se concentra en la región del Centro, con 36.249 casos, seguida por el NEA con 30.284, y luego el NOA con 11.621. En contraste, en la Patagonia los casos no superan los 300, al igual que en la región cuyana.