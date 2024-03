Mauricio Macri volverá a asumir como presidente del PRO este martes

Todo indica que Mauricio Macri volverá sin complicaciones a la presidencia del PRO, el partido que fundó hace más de 20 años y dejó de liderar -al menos en lo formal- hace 12. Este martes vence el plazo para entregar las nominaciones para encabezar la cúpula y, de no mediar sorpresas, será el único candidato en las elecciones internas del próximo 19 de marzo.Pese a que aún continúan las negociaciones con otros sectores que disputan las dos vicepresidencias, la secretaría general, 25 consejeros y vocales, todo indica que el lugar del presidente partidario está decidido. Por lo que ahora comienza la transición de manos de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y posiblemente una negociación más pública con el Gobierno aliado de Javier Milei.Macri no sólo buscaría unificar nuevamente el espacio, luego de la interna con Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich tras la derrota electoral de 2023 sino también posiblemente prepararlo para participar de alguna manera de los cuatro años de Milei. "Yo no estoy de acuerdo en entregarle el PRO a Milei, sea quien sea el que conduce el partido. Creo y defiendo a fondo los valores constitutivos del PRO", señaló el exjefe de Gobierno porteño, en declaraciones a Clarín. Al respecto, destacó: "Teníamos una visión de sumar, de respetar al que piensa diferente, de no entrar en la confrontación ni en las agresiones".Con Patricia Bullrich al margen -aunque con tensiones- y con Horacio Rodríguez Larreta autoexcluido, Macri quedó como líder natural de un espacio que tras la dura interna del año pasado requiere un orden. Un sentido que los dirigentes del interior pretenden que no sea digitado desde la Ciudad de Buenos Aires y por eso quieren que se escuche su voz.En tiempos donde se debate internamente sobre si la suerte del PRO está echada, le vaya bien o mal a Milei, fortalecer al partido en las provincias y darle protagonismo a Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA) es la forma que Macri puede encontrar de darle sobrevida al partido.Hasta acá Macri mantuvo un cauteloso silencio público, pero se ocupó de tejer los acuerdos necesarios para llegar a liderar el partido que fundó sin oposición. Descartada la fusión, al menos por ahora, el desafío del PRO será mantener su identidad y evitar ser fagocitado por La Libertad Avanza.