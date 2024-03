Riquelme deseó que Milei "mejore" la vida de los argentinos, pero soltó una ironía: "Yo amo a mi país"

El presidente de Boca Juniors y ex enganche del club y la Selección, Juan Román Riquelme, volvió a ser blanco de críticas del mandatario nacional Javier Milei, quien cada vez que puede le envía dardos venenosos. El problema para el economista libertario es que el ex futbolista es tan hábil para declarar afuera de las canchas como para pisar la pelota adentro y, una vez más, lo dejó en offside y con una ironía picante

"Amo mi país, amo ser argentino, he viajado mucho de chiquito por una pelota de fútbol, sino no podría. Y apuesto por Argentina. Mis amigos viajan, mi familia, y yo me quedo acá, yo amo a mi país"

Milei aprovechó para atacar a Riquelme, sin razón ni pregunta que lo llevara al tema, cuando se refirió a su postura a favor del ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino en la entrevista de este domingo con La Nación+. “Debería estudiar más el caso para dar nombres concretos. Pero", introdujo, sin datos ni precisiones.ensayó como cuestionamiento el Presidente, olvidándose de los datos, ya que indican que desde que Riquelme llegó a la gestión, primero como vicepresidente y ahora como presidente de Boca, es el club más ganador de la Argentina en títulos durante estos últimos cuatro años y medio.La réplica de Riquelme llegó con altura, como suele hacer, mientras estaba a la espera del sorteo de la Copa Libertadores en Luque. Allí, el ex 10 del Xeneize y la Selección Argentina y actual titular del club le respondió a Milei primero, con un offside respecto de las tareas del primer mandatario:"Le deseo que le vaya muy bien, que pueda lograr todo lo que él sueña y que nuestro país pueda salir adelante", continuó el ex futbolista, que explicó que siempre desea que "al que le toque conducir le vaya de la mejor manera". Y remató la idea:Pero también dejó lugar para la ironía, al expresar su sentimiento sobre Argentina elípticamente a diferencia de la contraparte, Milei:"Que el presidente se acuerde de mí y que sepa mi nombre para mí es un montón. Soy un ciudadano más y le deseo de verdad que le vaya muy bien”, concluyó en una entrevista con DSports.Siguiendo con la línea política, también le preguntaron por los comicios de diciembre, en los que Milei dijo haber votado a, a quien Riquelme se impuso por paliza:“Lo hacemos con mucha ilusión. Tenemos que hacer todo para jugar todos los partidos, como lo hicimos en la pasada Libertadores. Hacer una buena campaña en la Sudamericana es llegar a la final”, advirtió.En línea con sus respuestas a la oposición macrista, el presidente xeneize también dejó dardos para los ex futbolistas que, militando en aquellas elecciones, lanzaron críticas, como“Desde el primer día que tomamos la decisión de armar un Consejo de Fútbol y pusimos coordinadores y entrenadores con la condición de que fueran ex jugadores del club, tuvimos que aguantar muchas críticas. Tuvimos que aguantar hasta a ex jugadores de fútbol, que se creen con derecho a todo, decir que tenés que ser amigo de Riquelme para estar ahí, tenés que comer asado para estar ahí, y que no están preparados", disparó Riquelme.Y, elípticamente, destrozó a Schiavi (y también a otros, como Óscar Ruggeri, por ejemplo): "Cuando lo dicen ustedes -por los periodistas- lo entiendo porque es su trabajo. Cuando lo hacen jugadores de fútbol, es una falta de respeto. Eso no se hace. Ayer tuvimos la suerte de jugar una nueva final de la Copa Libertadores con los entrenadores que para los ex jugadores de fútbol que hoy hacen de periodistas decían que no estaban preparados. Estaría bueno que salgan como suelen aparecer en la tele a decir: ‘Me equivoqué y pido disculpas’. Es difícil que lo hagan igual”.