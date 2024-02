Abuchearon a Sturzenegger durante el partido de Gimnasia y tuvo que esconderse en un palco

#Política | Federico Sturzenegger recibió insultos y abucheos durante el partido de Gimnasia contra Estudiantes y tuvo que esconderse en un palco.pic.twitter.com/j5LQgr0KGZ — Política Argentina (@Pol_Arg) February 26, 2024

, el asesor sin cargo oficial del presidente Javier Milei, fue a la cancha depara ver el clásico contray se tuvo que esconder en un palco luego de los insultos de la hinchada."Sturzenegger la puta que te parió", le gritaron los hinchas cuando el ex titular del Banco Central durante la gestión macrista intentaba sentarse en la platea como suele hacer hace décadas. "Forro, hijo de puta, devolvenos todo lo que te robaste", le gritaron.El asesor vive en la ciudad de La Plata y es un reconocido hincha de Gimnasia y Esgrima, pero fue fuertemente repudiado por los hinchas ya que -pese a no estar nombrado en ningún cargo en el Gobierno nacional- no sólo participa de reuniones del Gabinete sino que redactó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia para la desregulación de la economía y aportó su asesoría en el proyecto de la ley ómnibus. Algo que no fue pasado por alto en la cancha donde le pidieron, de mala manera, que se retire.