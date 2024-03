Con "distancia", Milei y Villarruel se mostraron juntos en homenaje a víctimas del atentado contra la Embajada de Israel

El presidente Javier Milei dejó la foto política del día al mostrarse junto a su vicepresidenta Victoria Villarruel en medio de las fuertes tensiones que atraviesa la relación entre ambos. Se sentaron uno al lado del otro durante un acto que se hizo en la plaza de la embajada de Israel en la Argentina a 32 años del atentado terrorista que ocurrió en ese mismo sitio y que dejó un saldo de más de 20 muertos.Todos esperaban la palabra del Presidente, un asiduo defensor del Estado de Israel ante el conflicto que lleva adelante con Palestina. Sin embargo, el jefe de Estado se fue del evento sin decir palabra. "No habrá querido", arriesgaron en Casa Rosada sobre los motivos del silencio. Por más que se esperaba que diera un discurso y no ocurrió, el gesto de alineamiento geopolítico del Presidente quedó hecho con su presencia y la de casi todo el gabinete.Acompañado de su hermana Karina, llegó este mediodía al barrio de Retiro para participar del mencionado acto donde se homenajeó a las víctimas del atentado a la embajada de Israel, en su aniversario número 32. Al lado del presidente se ubicó Victoria Villarruel, como muestra de que el vínculo entre ambos no está atravesando inconvenientes a pesar del que protagonizaron, con respecto al tratamiento del DNU en el Senado.Tras escuchar el testimonio de los sobrevivientes al atentado en el que murieron 22 personas y resultaron heridas 242, habló el embajador de Israel Eyal Sela y, aunque se esperaba su palabra, Milei no tuvo rol de orador. Además del presidente de la Nación y la vice , estuvieron presentes, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, el portavoz presidencial Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, entre otros funcionarios del gabinete.Ocurre antes de viajar a Miami para recibir la distinción yendo al acto de hoy, Milei brinda un importante gesto de unión a la comunidad judía. Cabe destacar que es la primera vez en más de 20 años que un mandatario asiste al homenaje a las víctimas del ataque.