En un nuevo Congreso Nacional, el PJ despide a Alberto Fernández y busca definir su futuro

El Partido Justicialista (PJ) que todavía preside Alberto Fernández realizará un nuevo Congreso Nacional este viernes 22 de marzo en el microestadio de Ferro donde los dirigentes harán una autocrítica y aceptarán el pedido de licencia del expresidente de la Nación para darle una “salida elegante” del espacio.Además, se espera que con la salida de Alberto Fernández, decidan una fecha a las elecciones internas. Todavía no hay nombres en danza, pero sí la certeza compartida de que es necesaria una renovación.En el caso de que Alberto Fernández deje la presidencia del PJ y se decida continuar con las sucesoras del espacio, se abre una posibilidad poco desarrollada por los miembros del partido. Actualmente, la vicepresidenta Primera del PJ es Cristina Álvarez Rodríguez, actual jefa de asesores del Gobernador Axel Kicillof.Su basta trayectoria política en el peronismo resonaron fuerte a la hora de armar las autoridades vigentes del espacio. Con la crisis actual, su nombre resurgió. Además de su actividad como asesora -que implica estar con Kicillof en casi todos los actos y reuniones de gestión cotidianamente- Álvarez Rodríguez preside la Corriente Nacional de la Militancia Provincia de Buenos Aires, un espacio que comenzó a reflotar y que tiene como marco general acompañar las medidas del gobierno de Kicillof y combatir el ajuste de Javier Milei.Lo cierto es que desde su entorno no confirmaron ni negaron la posibilidad de que sea la nueva Presidenta. El hermetismo es total. “Ella tiene un rol más de moderadora, de limar asperezas y reunir a espacios que a veces se alejan”,señalaron a El Destape.De seguir con la línea sucesora de autoridades del PJ, el gobernador Axel Kicillof es el Vicepresidente Segundo. También es otro dirigente para ocupar ese espacio, aunque desde su entorno le bajaron el precio a esa posibilidad concreta. Si bien confirmaron que el mandatario “estará en el Congreso”, no brindaron mayores detalles sobre su rol.En cambio, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, es un hombre del PJ que está detrás de la organización del encuentro y analizando los diferentes escenarios.El mismo viernes al mediodía en el Complejo Parque Norte se llevará adelante el Congreso Nacional del Frente Renovador -que no contaría con la presencia de Sergio Massa- y que tendrá en su temario una “Nueva Estructura Organizacional”, la gesta de una “comisión de poderes”, y la elección de “autoridades partidarias”, entre otros temas.