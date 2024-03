Jorge Macri respaldó la represión de la Policía de la Ciudad: El orden no se negocia

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, respaldó la represión que encabezó la policía local este lunes en el denominado “piquetazo” nacional, donde marcharon organizaciones sociales en rechazo de las políticas de ajuste y para exigir alimentos para los comedores comunitarios. “El orden no se negocia”, deslizó el dirigente del PRO.Al mismo tiempo, agradeció el accionar y el profesionalismo del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad, a la vez que destacó que se “evitó que columnas de piqueteros” ingresaran al distrito."Para nuestro equipo es una prioridad que haya una convivencia pacífica entre quienes necesitan circular libremente para trabajar y estudiar, y quienes quieren manifestarse", comentó el encargado del ejecutivo porteño en diálogo con Todo Noticias (TN).En paralelo, explicó que “el Estado tiene que ordenar” y en ese orden “debe garantizar la circulación”. “Creo que lo logramos. El Gobierno nacional se hizo cargo de Puente Pueyrredón. Nosotros tomamos otros accesos para garantizar que no puedan entrar", enfatizó.Por último, cuestionó al Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, argumentando que este "se hace gala de no tener un protocolo claro anticorte porque es represivo", mientras informó que enviará "demandas penales" a quienes sean identificados como agresores de los oficiales de seguridad."Tenemos que volver a vivir en un país normal, donde uno no puede agredir a la policía, donde circular sea un derecho que está al mismo nivel que el de manifestarse, poder laburar, estudiar o simplemente andar por la calle", finalizó.