Las empresas de transporte apuntaron contra el Gobierno por el corte de subsidios a 1637 colectivos del AMBA

Luego de que el Gobierno anunciara el corte de los subsidios a más de mil colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las empresas de Transporte emitieron un comunicado donde defendieron a las 1.637 unidades que sufrirán los recortes.“Debido al repetido atraso en el pago de los subsidios y los errores de cálculo, absoluta responsabilidad del Estado, los millones de usuarios de colectivos del AMBA perciben la reducción en la cantidad de colectivos prestando servicio (a pesar de que los mismos existen) situación que ya se había analizado entre el Estado y las cámaras empresarias el año pasado”, comienza el escrito que lleva la firma de AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA.“La Estructura de Costos que se utiliza para determinar subsidios incorpora la cantidad de kilómetros reales medida por los GPS que tiene cada unidad, siendo medido (junto a los precios de los insumos), por el propio Estado. Siendo la Secretaria de Transporte único responsable de tal proceso, usando medios electrónicos para medir la prestación de servicio desde el año 2013″, señala.En este sentido, las empresas afirman que la cartera encargada del área estaba al tanto de la situación y que los casos en particular de estas unidades habían sido analizados durante enero, cuando se decidió “corregir algunas diferencias”.Acerca de la noticia comunicada por las autoridades nacionales, señalaron: “No hemos elegido ni solicitado este régimen de subsidios, ni los cambios de criterio en la medición del parque, o los porcentajes de coches de reserva por desperfectos ocasionado por la mayor antigüedad de flota, que debe ser del 15%, según lo normado, en vez del 10% cambiando así por completo la conclusión”.Y sigue: “El Estado es quién decide que en el AMBA se cobre una de las tarifas más baratas de la Argentina, ofreciendo a cambio subsidios que no reflejan los costos reales, y que luego se pagan con demora ocasionando perjuicio en el servicio razón por la cual el usuario percibe menos colectivos en calle, desde hace un tiempo”.Hacia el final del comunicado, los representantes del sector afirman que la solución es que se corrijan los cálculos y se incluyan los faltantes mencionados (precio del gasoil, litros de gasoil consumido, precio de los vehículos, subestimación de costos diversos que no se actualizan desde 2021 y tasas de interés) a fin de que todos los colectivos vuelvan a circular por las calles.También proponen un plan B: “O en su defecto que se deje de subsidiar empresas y en su lugar se subsidie al pasajero, o se cobren tarifas acordes a la realidad como en otros lugares del país. A disposición para aportar los elementos que demuestren esta situación”.La determinación de eliminar la ayuda económica a los más de mil colectivos del AMBA se conoció el pasado viernes cuando la Secretaría de Transporte realizó un estudio del sistema automotor y resolvió dejar de subsidiarlos.“El Estado ha repartido subsidios para 18.300 colectivos, pero nunca se controló si esta cantidad era la que transitaba por el AMBA. Claramente se subsidiaba una oferta inexistente”, señaló el portavoz Manuel Adorni durante la conferencia de prensa que diariamente ofrece en la Casa Rosada.En su exposición explicó: “Con esto se desmantela un grifo de derroche e ineficiencia que nos salía muy caro a todos: ahorraremos $6.200 millones de pesos por mes”, precisó el vocero presidencial, quien además adelantó que próximamente se tratará de “determinar el trayecto real que realiza cada unidad para hacer más eficiente el servicio de transporte”.