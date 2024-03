Quién es García Mansilla, el juez en contra del aborto y defensor de los tarifazos

El gobierno de Javier Milei postuló este miércoles al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla como posibles nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.Lijo fue postulado para ocupar el lugar que Elena Highton de Nolasco dejó en el máximo tribunal tras su renuncia en octubre de 2021. Por falta de acuerdo, el expresidente Alberto Fernández jamás llegó a nominar a nadie para su reemplazo.En tanto, García Mansilla fue nominado para ocupar el lugar que dejará en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda cuando cumpla los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ser magistrado.De concretarse las designaciones, la Corte Suprema no contaría con ninguna mujer entre sus integrantes.El constitucionalista es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, cuando García Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que lo evaluó.En su perfil de Linkedin, se denomina como un “especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario”. El letrado, especializado en el ámbito del gas y la energía, participó la negociación y obtención de la extensión por 10 años de una concesión de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en Salta, entre otros casos.Entre 2005 y 2006 representó a empresas como Vintage Oil Argentina ante la Cámara de la Exploración y Producción de Hidrocarburos. Se caracterizó, en esos años, por "la negociación de todo tipo de contratos, incluyendo contratos típicos de la industria del petróleo y del gas (Drilling, Oil Field Services, Technical Services, Seismic Processing Agreements, Joint Operation Agreements, Data Exchange Agreements, etc.)". Es más, en 2016 habló durante una audiencia pública en representación de las empresas de hidrocarburos solicitando elEn 2015,como ministros de la Corte Suprema. Una decisión que calificó como "inobjetable".En el pasado reciente, se convirtió desde sus columnas de opinión y análisis en medios de comunicación y portales en, un proceso llevado adelante por el Gobierno del Frente de Todos.García Mansilla se proclama fervienteen la Corte que, si confirman su nombramiento y el de Lijo, pasaría a estar integrada por cinco hombres.A su vez y en consonancia con el posicionamiento de la gestión actual,y cuestiona “el marcado tinte anticlerical” de quienes impulsaron la legalización del aborto.