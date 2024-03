Darín apuntó contra Milei: "Creer que lo que ocurre en nuestro país depende del sector artístico es un delirio"

El actor y productor Ricardo Darín apuntó por primera vez contra el Gobierno de Javier Milei por su constante ataque a la cultura y a los artistas argentinos. En ese sentido, expresó su apoyo al INCAA."Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza (todas cosas muy lamentables y muy horrorosas), dependen del sector artístico, los actores, las actrices, los directores... es un delirio", sentenció Darín en el marco de la proyección especial de "Descansar en paz", película que produjo para Netflix.En esa línea, contó una reciente anécdota que retrata lo importante que es el cine argentino: "A Griselda (Siciliani) le estaban haciendo una entrevista en Málaga y la periodista le dijo: '¿Qué me podés contar de la Argentina? Todo lo que sé de la Argentina lo sé a través del cine'. Y ella dijo eso, exactamente eso. '¿Así que vos conocés a la Argentina básicamente por las películas? Bueno, gracias'".Para concluir su posición, el actor propuso que, en pos de tener un "país para adelante y bien, tanto de un lado como el otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate".Anteriorme, su hijo Chino Darín apuntó a los recortes de Milei en el área de cultura y las maneras en las que se ha referido a los artistas del país: "De repente han empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere del hambre. Yo no le estoy quitando el pan de la boca a nadie".“Lo que más me asusta son las formas y lo que despiertan. Podes estar de acuerdo, pero si tu discurso es ‘matemos a los que piensan distinto’, a mí ya no me tienes. Es como ‘Plata o mierda, estás conmigo o estás contra mí’. Eso es discurso del odio", expresó.