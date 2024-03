Grave: Milei busca liberar genocidas y alista un mensaje negacionista para el 24 de marzo

En el Gobierno corre fuerte la versión que indica que Javier Milei está buscando liberar a los genocidas de la última dictadura militar, a días del 24 de marzo. El presidente, que llegó a negar hasta en el debate presidencial el número de 30 mil desaparecidos, intenta hacer un guiño a su compañera de fórmula. De la misma forma, circula la versión de que está preparando mensaje con una visión negacionista de los crímenes cometidos por la Junta Militar en la última dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos.Para esto, estarían trabajando en conjunto con el ex secretario de Inteligencia del Estado Juan Bautista "Tata" Yofre y el ex integrante de Montoneros Luis Labraña. La línea del mensaje será la que expresó esta semana el ministro de Defensa, Luis Petri, en la inauguración del libro "Argentino del Valle: mártir de Dios y de la Patria", que relata la historia del militar que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) mantuvo en cautiverio y asesinó en 1975. En ese mismo evento, el ministro de Defensa se sacó una foto con Cecilia Pando, una de los referentes de los negacionistas de los crímenes de la dictadura. "Hoy, en la presentación del libro 'Argentino del Valle Larrabure, Mártir de Dios y de la Patria' se hizo presente el ministro de Defensa, donde dijo unas palabras muy emotivas", expresó Pando en un tuit.El discurso que intentará difundir el Gobierno, entonces, será uno ya dicho por dirigentes del propio oficialismo: que los militares que secuestraron y desaparecieron militantes y civiles, torturaron mujeres embarazadas y se apropiaron de bebés entre 1976 y 1983 fueron convocados para "terminar con el terrorismo".En medio de la circulación de estas versiones, el ministro de Defensa volvió a expresarse sobre el tema, esta vez por Twitter: "Sorprende y preocupa que algunos 'demócratas' justifiquen y eviten condenar a los actos terroristas cometidos a los gobiernos democráticos de Juan Domingo Perón e Isabel Perón en los ‘70, como el que le costó la vida en el ataque al Regimiento de Azul al soldado Daniel González, a Camilo Gay, jefe del Regimiento y al teniente coronel Jorge Ibarzábal y en Villa María al Coronel Larrabure, a quien tuvieron 372 días secuestrado y torturado, asesinado por no colaborar con la fabricación de bombas para matar inocentes".Victoria Villarruel tiene un compromiso con el sector castrense y construyó su carrera como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que reclama investigar episodios de violencia y muerte en manos de los movimientos revolucionarios previos al golpe de Estado de 1976. De todos modos, durante la campaña Villarruel aclaró que no piensa en indulto ni amnistía, sino en "reclamar justicia con celeridad para los crímenes del terrorismo". Es que la figura del indulto, que sólo puede aplicar el presidente, es cuestionada por la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad y está prohibida por la ley 27.516 para esos casos.De hecho este mismo miércoles, acaso previendo novedades en el corto plazo, la Cámara de Casación emitió un fallo con el que recordó que el indulto es "incompatible" en casos de lesa humanidad. Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención "La Escuelita", el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y "la Escuelita" de Neuquén.Los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci confirmaron las condenas para integrantes del V Cuerpo del Ejército, autoridades policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.El fallo destacó que "el Comité contra la Tortura se ha expedido en contra de las medidas de impunidad en la Argentina y en sus precedentes ha recordado su jurisprudencia según la cual los Estados Partes tienen la obligación de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura". "La imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas", dijeron los jueces.Por eso otra diagonal que busca el Gobierno es el beneficio del arresto domiciliario para los represores mayores de 70 años, si bien la gran mayoría de los condenados cumple las condenas fuera de la cárcel. Ese es un reclamo que viene haciendo desde hace años Cecilia Pando, que está distanciada de Villarruel pero en las últimas horas consiguió una foto con Luis Petri.