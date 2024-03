Ganancias: el proyecto de Milei reinstala el impuesto para 1,5 millones de trabajadores

Así, los empleados en relación de dependencia que ganan más de $1.141.066 netos mensuales, en el caso de los solteros sin hijos, y más de $1.509.465 de bolsillo, en el caso de casados con cónyuge a cargo con 2 hijos, comenzarían a pagar Ganancias.

El Gobierno busca revertir la ley del Impuesto a las Ganancias aprobada en octubre pasado con un proyecto que forma parte de la nueva versión de la Ley Ómnibus y en el que 1,5 millones de trabajadores pasarían a pagar el tributo en alícuotas que van del 5 al 35%.Desde el Frente Renovador, liderado por el ex ministro de Economía Sergio Massa, advirtieron que el proyecto enviado por el Ejecutivo elimina el Impuesto cedular, es decir el gravamen a los mayores ingresos que separa a la cuarta categoría y la determinación de la escala progresiva actual, y se vuelve al esquema anterior al 2021. Lo que significa queEl mínimo no imponible y las escalas del impuesto se actualizarán cada 3 meses por el Indice de Precios (inflación) en enero, abril, julio y octubre de cada año, manteniendo a ese universo bajo el tributo.El análisis del FR ejemplificó que a un trabajador soltero sin hijos, con un sueldo bruto de $1.800.000 que en la actualidad no paga el impuesto le retendrán $80.000 mensuales. En tanto, un trabajador soltero sin hijos con un sueldo bruto de $2.340.000 pagará $243.000.En la actualidad, con la ley 27.725 vigente(CEOs, Gerentes, jubilaciones y pensiones de privilegio). El impuesto se aplica a las mayores remuneraciones y jubilaciones y pensiones de privilegio, que superen el equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles mensuales (hoy equivalente a $2.340.000).La gestión anterior, con el ex ministro de Economía Sergio Massa, había decidido eliminar la cuarta categoría, lo que eximía del pago del tributo a más de 800.000 contribuyentes. En Diputados la propuesta de Massa había conseguido votos positivos por parte de los legisladores de La Libertad Avanza. Ahora no sólo volveran a pagarlo aquellos contribuyentes que habían quedado exentos sino que el Gobierno sumará a otros 700.000 trabajadores.“El impuesto a las Ganancias estuvo siempre y fue un error quitarlo, existe en todos los países. Está dentro de los temas a tratar. Cuando se derogó, con fines meramente electoralistas, lo que se hizo fue desfinanciar a las provincias. Está previsto tratar Ganancias”, aseguró el ministro del Interior, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Mitre semanas atrás justificando la vuelta del tributo.La idea de reinstalar Ganancias tiene que ver con utilizar el impuesto coparticipable para negociar con los gobernadores y darles fondos. Si bien era una opción del Gobierno, las primeras alternativas que presentaron al gobierno los mandatarios provinciales fueron coparticipar el impuesto al cheque o el Impuesto PAIS que Milei incrementó.Una novedad del proyecto del Gobierno es que incorpora como parte de la base imponible del impuesto todos los pagos recibidos por los trabajadores en relación de dependencia y no se aplicarán para el cálculo del impuesto exenciones o reducciones establecidas por otras normativas. En sí, se dejan sin efecto las siguientes exenciones y deducciones:-La exención del bono por productividad, fallo de caja o conceptos similares (hasta 40% del Mínimo no Imponible).-La exención de los suplementos particulares para el personal militar.-La exención del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).-La exención para las remuneraciones en concepto de guardias para el personal de salud-No será aplicable ningún tipo de exención, desgravación, que se establezca por ley, excepto para los trabajadores petroleros (personal de pozo, ley 26.176)-La deducción por gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas.-Se elimina el tratamiento diferencial para las horas extras gravadas.Además, el proyecto deroga el incremento del 22% en las deducciones para los trabajadores y jubilados que residen en la zona patagónica. Esto afecta a los trabajadores y jubilados de la provincia de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.(incluye aceite y harina soja),