El Gobierno confirmó un bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados para abril

El Decreto 268/2024 establece que "la grave situación socioeconómica que atraviesa nuestro país ha ocasionado, entre otras cuestiones, un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos, para quienes es necesario acudir a su sostenimiento".El documento también remarca que el Gobierno ya asistió a este sector previsional a través de los decretos 116/23 y 81/24, en los que se entregaron bonos de $55.000 en enero y febrero; mientras que en marzo se abonó otra suma de $70.000. De todos modos aclaran que esta ayuda económica será para quienes cobren, con todos sus haberes, una suma de hasta $135.445,30. Quienes superen ese monto, percibirán un bono que será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.4445,30.Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de Anses, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto N° 160/05.Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de Anses.Según un relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de los Jubilados que mide los gastos mensuales en vivienda, alimentos y medicamentos aumentó un 118,73% desde octubre del año pasado y se ubica actualmente en $685.041, un monto que supera cinco jubilaciones mínimas. "Los nuevos datos ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta", aseguró el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.La jubilación mínima es de $134.445 y, en caso de incluir el bono de $70.000, alcanza los $204.445, valores muy por debajo de la canasta básica. Lo mismo ocurre con el haber medio de los jubilados que no recurrieron a las moratorias, el cual se ubica en $299.407, y la Pensión para Adultos Mayor (PUAM), de $107.556,24. Estos montos corresponden al último incremento del 27,18% que el Gobierno dispuso para marzo. La suba quedó por debajo de la inflación del primer bimestre del año, que alcanzó el 36,6%.El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este martes que el Gobierno esté evaluando la posibilidad de implementar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria por decreto y argumentó que el tema debe debatirse en el Congreso, con lo cual el tratamiento se postergó hasta mediados de abril.El Informe de la Defensoría de la Tercera Edad detalló que la canasta básica de $685.041 incluye los gastos de vivienda y medicamentos para diferentes patologías, y considera los descuentos en farmacias que van del 40% al 80% según la obra social.- Alimentos: $197.610.- Limpieza: $93.190.- Insumos farmacia: $45.220.- Medicamentos: $108.717.- Vivienda: $117.000.- Transporte: $46.0000.- Recreación: $26.000.-Vestimenta: $25.000.- Servicios: $26.394.