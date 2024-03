"Tema arreglado": la respuesta de Milei tras el escándalo por las contrataciones de la senadora libertaria

En medio de varios frentes de conflictos abiertos en el Gobierno, el presidente Javier Milei se pronunció respecto a las polémicas contrataciones por parte de la senadora libertaria Vilma Bedía quien le dió trabajo en su despacho a 11 familiares.El jefe de Estado había recibido varios reclamos en redes sociales de los propios libertarios para que se resuelva la situación y se de marcha atrás con las mismas. Incluso consultado sobre el tema en la conferencia de prensa del miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que desde el Gobierno "estamos absolutamente en contra de cualquier contratación o de cualquier forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole".Añadió que "la intención que tuvo la gente al votar" fue "elegir una propuesta que claramente marca una diferencia con la política tradicional, así que todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política, no estamos de acuerdo".La respuesta por parte del Presidente sobre el tema la dió en su cuenta de X (antes Twitter) al responder un post de Alejandro Fargosi el cual había publicado: “El presidente Javier Milei debe ser informado de esto, para que explique a esa senadora de LLA que debe cancelar esas contrataciones familiares. En este y otros temas, tenemos que ayudar al Presidente”. "Tema arreglado", respondió Javier Milei. En este marco, habrá que esperar en las próximas horas la palabra de la senadora Bedia para confirmar que pasó con las contrataciones de sus 11 familiares en la Cámara Baja.Consultado sobre el tema en la conferencia de prensa del día miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que desde el Gobierno "estamos absolutamente en contra de cualquier contratación o de cualquier forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole".Añadió que "la intención que tuvo la gente al votar" fue "elegir una propuesta que claramente marca una diferencia con la política tradicional, así que todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política, no estamos de acuerdo". "Los pormenores no los sé. Supongo que podrá dar una mejor explicación la senadora. Pero claramente, si esto tuvo algún interés personal, lo rechazamos absolutamente. De no tenerlo, entiendo que la propia senadora podrá dar una explicación correcta de qué es lo que ha ocurrido", concluyó sobre el tema.