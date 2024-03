Juana Viale apoyó al Gobierno y evitó criticar a Milei por el ataque libertario a Mirtha Legrand

Juana Viale, la actriz, nieta y heredera de los programas de la diva, se metió en el terreno político pero en lugar de repudiar el accionar del que fue víctima su abuela, defendió el rumbo del Gobierno y esbozó un timido cuestionamiento por el cruce enmarcado en el ajuste a la cultura y la posición de la histórica conductora

A sólo días de que trolls libertarios atacaran a su abuelacon aval explícito del presidenteen redes sociales,Sobre lo que sucede en el país, Viale reconoció que el impacto de la "motosierra" es sobre las personas y no la "casta", pero avaló y justificó ese camino:En la misma línea, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) sostuvo entrevistada en TN, señal que también es del Grupo Clarín, que la imagen del presidente de la Nación permanece igual que cuando fue electo y que por eso no se puede cuestionar su devenir. “Al argentino no se le puede pedir más paciencia, pero también entiendo que es un voto que se sostiene. No aumentó ni la imagen negativa ni positiva”., expuso, e insistió en que "para hacer un cambio hay que hacer cosas distintas”.En cambio, sí se expresó en contra de aquellos discursos de la oposición, donde junto al conductor militantefocalizaron en, que consideran que el éxito de la actual gestión será malo para la gente. “Me parece que llamar a un fracaso es poco prudente, provocador”, opinó, sin más fundamentos.Consultada acerca de las recientes críticas de Mirtha Legrand al ajuste a la cultura y sus instituciones, el posible cierre del cine Gaumont, así como a las actitudes fascistas del Gobierno ante quienes lo critican, Viale eligió no confrontar con Milei pese a que su abuela fue la víctima., fue el único cuestionamiento que hizo a Milei, antes de cambiar el tono y lanzar un chiste hasta avalando el ataque libertario a su abuela., concluyó de forma insólita.