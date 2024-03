El impacto de Milei en Tierra del Fuego: se profundiza la situación crítica en el sector industrial

La provincia más austral del país se enfrenta a una profunda crisis en su sector industrial, con consecuencias devastadoras que afectan tanto a los trabajadores como a la economía en general. Tierra del Fuego se encuentra inmersa en una espiral descendente, con despidos masivos y un futuro incierto que preocupa a toda la comunidad.

El sector metalúrgico ha sido uno de los más golpeados, con una dramática caída en la cantidad de empleados en apenas dos meses. Entre noviembre de 2023 y enero de 2024, el número de trabajadores metalúrgicos se desplomó en un 94,8%, pasando de 3.071 a apenas 159 empleados. Esta situación también afectó al personal de prestación discontinua, con una reducción del 47,9% en el mismo período.Pero la crisis no se limita al sector metalúrgico; la industria textil también está sufriendo graves consecuencias, con cierres de empresas y despidos que se suman al panorama desalentador. Las causas de esta debacle son diversas, incluyendo la competencia internacional, la falta de competitividad de las empresas locales y la caída del consumo interno.Las repercusiones de esta crisis son profundas y afectan a toda la comunidad. Las familias de los trabajadores despedidos se encuentran en una situación desesperada al perder su principal fuente de ingresos, mientras que la economía provincial sufre el impacto negativo de la pérdida de empleos en el sector industrial, uno de los motores económicos de la región.Ante esta situación, los sindicatos y empresarios reclaman medidas urgentes para revertir la crisis. Se demanda la implementación de políticas públicas que apoyen al sector industrial, así como la necesidad de que las empresas se adapten a las nuevas condiciones del mercado y busquen formas de mejorar su competitividad.Es fundamental que todos los actores sociales, desde el gobierno hasta las empresas y los trabajadores, se unan en un esfuerzo conjunto para encontrar soluciones que permitan reactivar la industria y generar empleo en Tierra del Fuego. Sin embargo, también es necesario explorar nuevas estrategias y no depender exclusivamente de subsidios que no aborden las raíces del problema.