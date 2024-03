Bullrich desafió a Villarruel a un "debate" sobre dictadura, Fuerzas Armadas y seguridad interior

Este viernes por la mañana se profundizó el terremoto en el gobierno de La Libertad Avanza, tras la picante entrevista que la vicepresidenta Victoria Villarruel brindó en la noche del jueves, que incluyó no sólo críticas a políticas y decisiones de Javier Milei, sino que también cuestionó la gestión en seguridad y defensa, que tiene como cabeza a Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad y que salió a responder con contundencia.En síntesis, Bullrich desafió a Villarruel al advertirle que está dispuesta "a dar el debate" sobre los cuestionamientos de la titular del Senado a cuestiones vinculadas a la última dictadura, el rol de las Fuerzas Armadas y la actual política de seguridad interior.Anoche, Villarruel habló con TN en su primera entrevista desde que asumió el cargo yl marcó su postura sobre las intenciones de que las Fuerzas Armadas (FFAA) tengan un rol más activo en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, expresó.Primero fue Luis Petri, ministro de Defensa, quien le respondió, pero su jefa, es decir Bullrich, salió horas después a la cancha, defendió la propuesta oficial y además de desafiarla a debatir le pidió “dejar atrás las heridas” del pasado y “mirar hacia el futuro” respecto al accionar de las FFAA.“Es un debate que estoy totalmente dispuesta a darlo con la vicepresidenta: en este momento, si vamos a tomar esa parte de la historia, o si vamos a dar vuelta esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas”, dijo Bullrich.Entrevistada en Radio Mitre, argumentó que hay que decidir “si el hecho de haber participado en esa parte de la historia (por la dictadura) hace que ahora queden paralizadas” y, si bien dijo que entiende “la preocupación” de la vicepresidenta, aseguró que “el país tiene que poder salir de sus heridas y avanzar hacia el futuro”.“Las FFAA hoy son parte de la democracia. Además, lo que se está discutiendo respecto al pasado no es solo haber participado del combate del terrorismo, sino cuáles fueron los métodos que el Estado usó para combatir el terrorismo", continuó.Según Bullrich, "los militares le tienen miedo a esa etapa, pero hay que superar los miedos" que se tuvo en la Argentina, así como, entiende que con su gestión, se está "superando los miedos en todos los campos"."Estamos superando los miedos para ir con leyes más duras contra la inseguridad, tenemos que superar los miedos que han tenido las FFAA”, sostuvo.Y agregó: “Este es un momento en el que tenemos que hacer un quiebre de lo que ha sido lo políticamente correcto para ir a lo que necesita la sociedad. Y esa es la discusión que tenemos que dar en este momento”.La ministra de Seguridad y su par de Defensa anunciaron que el Presidente les pidió que envíen al Congreso distintas propuestas de modificaciones al Código Penal, entre las que se encuentra un cambio radical en la Ley de Seguridad Interior.El Gobierno busca que a partir de ahora se modifiquen los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas para permitir que puedan actuar en cuestiones de seguridad interna, que les estaba vedada salvo dos circunstancias excepcionales (uno de ellos, el Estado de sitio)."Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas bajo cumplimiento del deber", subrayó Petri en la antesala de un nuevo 24 de marzo sobre la estrategia elegida para combatir el avance del narcotráfico en Rosario, tras la ola de violencia de los últimos días.Detalló que, en caso de que se apruebe el proyecto como busca el oficialismo, las fuerzas armadas "van a quedar habilitadas a hacer patrullajes, control de personas, vehículos e instalaciones, al mismo tiempo que podrán detener en flagrancia a quienes cometan delitos".En el marco de la conferencia, Bullrich anunció también que se enviará a ambas cámaras el proyecto de ley Antimafias, que se inspira en el Código Penal Antimafia de Italia, la ley RICO de Estados Unidos y las leyes implementadas en El Salvador para el combate de las maras."El hecho individual no es lo que determina la pena sino aquellos que participan de una determinada organización, que son parte y son los que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal", explicó la ministra de Seguridad. Se aplicará este nuevo cambio para los delitos de narcotráfico, homicidios, sicariato, lesiones, extorsiones, explotación sexual infantil y terrorismo. "Ya no va a regir la ley nacional sino esta ley narco", sumó.