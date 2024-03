El Gobierno desestimó la denuncia de Estela de Carlotto sobre la intervención de su teléfono

El Gobierno minimizó la denuncia de Estela de Carlotto, quien aseguró que tiene el teléfono intervenido. El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al tema y comentó: "En una nueva conferencia de prensa desde Casa Rosada, Manuel Adorni fue consultado sobre la situación denunciada por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y dijo que no sabía nada y que, "si es un tema ilegal la policía investigará". Inmediatamente, y en una suerte de tono irónico, agregó: "La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que tiene su teléfono intervenido y que al Gobierno", declaró Carlotto.Luego, aseguró que no escuchó las declaraciones de Victoria Villarruel, quien aseguró que hay un morbo sobre el 24 de marzo:, agregó en declaraciones a Wake Up por Radio Delta 90.3.Por otro lado, invitó a todo el pueblo a acercarse el próximo domingo a la Plaza de Mayo, cerró.La referente de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a la jornada del domingo, ante un nuevo Día de la Memoria. “, agregó en declaraciones a Wake Up por Radio Delta 90.3.También lo hizo el Gobierno, que opinó: "El 24/3 llamamos a la reflexión, en esos episodios no tiene que importar la ideología sino los hechos. De la misma forma se refirió a lo ocurrido al ataque a una militante de H.I.J.O.S: