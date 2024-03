22.03.2024 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

"Rosca libertaria": cómo es la conformación del bloque de ex peronistas afables a Milei

La Cámara Alta provincial tiene representación libertaria de lamano de un ex intendente peronista que fue parte del gobierno de María Eugenia Vidal, de una ex Frente Renovador y de un ex concejal del macrismo de Esteban Echeverria. ¿Y la casta donde está?