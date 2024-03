Congreso del PJ: para Mayra Mendoza "es necesario renovar las autoridades actuales"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue particípe del Congreso del PJ y consideró que "es necesario hacer una renovación de las autoridades actuales". "Hay que pensar la reconstrucción de nuestro proyecto, que integre a todos los compañeros y compañeras que por alguna razón hoy no están debatiendo adentro, y que podamos plantear nuestro programa de gobierno y de alternativa a tanto daño que está haciendo el gobierno actual de Milei", dijo.

A su entender,. "Hay miradas y tengo mi posición, que me parece importante como congresal de la Provincia de Buenos Aires hacer referencia a cuando otro congresal de la misma provincia dice que no se ha ganado una elección y demás. Se ha perdido una elección nacional producto de un mal gobierno del actual presidente de este partido, Pero en la Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof se ha ganado.", dijo.Y enfatizó:También expresó que. Las palabras fueron en referencia al intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, quien se quejó que "muchas autoridades fueron puestas a dedo". Desde el kirchnerismo le recordaron que su esposa, la senadora bonaerense Magui Gray fue elegida a dedo justamente por él"Yo me voy con el hecho de que se pueda conformar una comisión de acción política para seguir debatiendo cómo solucionamos tanto daño que está haciendo Milei y cómo reconstruimos nuestro proyecto para a representar y ser gobierno”, añadió Mendoza.