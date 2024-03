A horas del 24 de marzo, Bullrich pidió liberar a represores presos "sin causa" y por venganza

la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retomó el discurso del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel y reclamó que la Justicia libere a represores presos - según su postura - "sin causa" y por “venganza”

"Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas. Los jueces tienen que ordenar eso y realmente animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en Argentina. Eso lo defiendo. Una persona que ha perdido esa situación, enfermos, detenidos... ya se ha convertido en una venganza”

A sólo horas de que se cumpla un nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y que en la Argentina se realice una nueva manifestación masiva en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia,Tras la polémica por la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico con la vicepresidentay luego de insistir en la defensa de los cambios que propone el Gobierno en la Ley de Seguridad Interior, Bullrich retomó puntos de coincidencia con la segunda en la línea sucesoria presidencial y los supuestos represores que están injustamente detenidos., empezó.Entrevistada en Radio Mitre, la funcionaria de Milei retomó que lo que se cuestiona del accionar militar durante la década de 1970 “fueron los métodos, no la acción contra el terrorismo", a diferencia de lo que planteó Villarruel, que "como dice ella fue una orden de un gobierno constitucional”.En cambio, Bullrich afirmó que sí hay que discutir la situación de muchos militares que están detenidos en el marco de los delitos cometidos por la dictadura, bandera de la titular del Senado., sostuvo la ex ministra de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, sin dar nombres, causas ni precisiones.Y siguió:Las palabras de Bullrich suceden luego de que ayer asegurara que está dispuesta a debatir con Villarruel por la postura encontrada respecto al proyecto que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar dentro del país ante situaciones definidas como terrorismo. La iniciativa oficial se da en el marco de la crisis por el avance del narcotráfico en Rosario, donde el Gobierno hizo un despliegue inédito de fuerzas nacionales.En el marco de la movilización que este domingo partirá desde la exESMA para conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar, Bullrich aclaró que el operativo lo tendrá a cargo la Policía de la Ciudad y no su cartera, pero aprovechó para quejarse por la “partidización” de la fecha que -según planteó- hicieron los ahora opositores.“Los derechos humanos se han usado en la Argentina, en los últimos 20 años, como una daga ideológica de aquellos que formaron parte del kirchnerismo y de los grupos de izquierda. Los derechos humanos se deformaron, y terminaron siendo algo total y absolutamente partidista”, sostuvo.Insistió que tanto ella como las fuerzas armadas están en contra de los golpes de Estado y de que el país esté “fuera del orden constitucional”, pero destacó que ya son más de 40 años de democracia ininterrumpida, quitándole relevancia a la manifestación.“Antes, todos los sectores podían participar de una recordación del 24. ¿Quién puede participar ahora? Nada más que ellos. ¿Qué pasa si yo voy a una marcha del 24 de marzo? Me matan, porque lo han convertido en una daga contra el que piensa distinto”, agregó.