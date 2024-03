Cristina Kirchner llamó a reflexionar "sin dogmatismos ni odios" en el Día de la Memoria

Un día como hoy, hace 20 años, acompañé al Presidente Néstor Kirchner al acto de recuperación de lo que fuera el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, la ESMA.



Tal vez, el lugar más emblemático de la tragedia… pic.twitter.com/RNtrzSclbQ

En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la ex presidenta compartió un comunicado a través de su cuenta de X y apuntó contra aquellos “que tanto admiran todo lo que viene de ´afuera´”. Cristina Kirchner planteó en su cuenta de X: “Siempre me pregunté -todavía lo hago-, si el debido castigo de estos actos -como en cualquier país ‘de bien’-, hubiera permitido evitar la tragedia de la última Dictadura militar”.En el inicio de su publicación recordó que hace 20 años acompañó a su esposo, Néstor Kirchner, “al acto de recuperación de lo que fuera el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, la ESMA”, y adjuntó fotos de esa histórica fecha.La ex vicepresidenta consideró que la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) es “tal vez, el lugar más emblemático de la tragedia política, económica y social que envolvió a todos los argentinos en aquellos años” y advirtió: “De la que, aún hoy, sufrimos las consecuencias”.