El papa Francisco pidió "crear comunidad" como respuesta al narcotráfico en Rosario

En medio de la ola de violencia que atraviesa Rosario y tras el despliegue de fuerzas federales para combatir el narcotráfico, el papa Francisco envió un mensaje especial a los rosarinos donde los llamó a "comprometerse" y "crear comunidad" para combatir el terror.", expresó Jorge Bergoglio en un video que fue difundido este martes por el Vaticano.El Papa señaló que comprende "la necesidad de la presencia de las fuerzas de seguridad" en este "momento de crisis", pero advirtió que", afirmó.Francisco destacó que "sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario" y, en este sentido, "es necesario rehabilitar la política" como vocación que "busca el bien común". "donde se trabaje "no solo sobre la oferta, sino también sobre la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia".Añadió que el sistema democrático debe "velar por la institucionalidad de la justicia, de tal manera que pueda ser independiente para investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico".En esa línea, Bergoglio reconoció y agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que, con su compromiso silencioso con la justicia, muchas veces ponen el riesgo su vida por el bien común en un contexto que tantas veces es deshumanizado".Remarcó que "nadie se salva solo, aun en los barrios privados", y pidió "aunar esfuerzos para que el Estado y las instituciones intermedias puedan brindar espacios comunitarios en los barrios vulnerables". "El temor siempre aísla, el temor paraliza. No teman comprometerse junto a otros para ser respuesta pacífica e inspiradora", expresó., concluyó.