Torres apuntó contra el Gobierno por el recorte de fondos y partidas previsionales: "Es otra medida inconsulta"

En la previa de la reunión entre funcionarios y gobernadores, el mandatario chubutense, Ignacio Torres, criticó al Gobierno de Javier Milei por el recorte de fondos y partidas previsionales. "Lo veo más como una torpeza que una provocación", manifestó.En la previa del Pacto de Mayo, las negociaciones por el DNU 70/2023 y la Ley ómnibus, los gobernadores pusieron el grito en el cielo por la decisión de Milei de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones administrados por 13 provincias, que complica la liquidación de los haberes. En ese sentido, Torres anticipó que la provincia evalúa judicializar la medida."Esto va a terminar lamentablemente judicializado. Hay una ley que obliga al Estado nacional a cubrir el déficit de las cajas que no han sido traspasadas a Nación", aseguró en declaraciones a Radio MitreY agregó: "Es otra medida inconsulta y es un dinero que le corresponde a las provincias. Lo veo más como una torpeza que una provocación. Veníamos en el marco de una estrategia en conjunto con Nación para armonizar la caja".En la misma línea, Torres señaló: "Vamos a ver el jueves en la reunión cuál es la respuesta, pero ya hay una deuda reconocida a las provincias. Hay una ley que obliga a cubrir ese dinero que es de los jubilados, no es de los gobernadores".Consultado sobre si la medida “complica” la negociación entre Nación y Provincias por el Pacto de Mayo y medidas fiscales como la restitución del impuesto a las Ganancias, Torres dijo que se trata de discusiones “que van en paralelo”.“Hay capítulos que en los participamos en la discusión y vamos a acompañar, y en otros casos vamos a plantear diferencias. Pero esta medida no ayuda, sobre todo en las formas. Hay sobrada jurisprudencia que avala lo que estoy diciendo. Va a terminar siendo una derrota para el gobierno nacional, que va a tener que hacerse cargo de ese dinero”, sostuvo.