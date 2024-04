Lousteau criticó a Javier Milei por la falta de repelentes

Seguramente vos también pasaste los últimos días buscando repelente por todos lados. Te cuento por qué esto es una “falla de mercado”. Tener un estado grande y deforme es un problema pero caer en la trampa del estado mínimo como el que le gusta a @jmilei tampoco es la solución.… — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 1, 2024

El senador de la UCR, Martin Lousteau, apuntó contra Javier Milei por la falta de repelentes para combatir el dengue.“Seguramente vos también pasaste los últimos días buscando repelente por todos lados. Te cuento porqué esto es una ‘falla de mercado’. Tener un estado grande y deforme es un problema pero caer en la trampa del estado mínimo como el que le gusta a Javier Milei tampoco es la solución”, expresó en la red social X.El dirigente citó al economista Friedrich Hayek al afirmar: "Para Hayek, uno de los atributos del mercado es su capacidad de agregar cientos de miles de informaciones individuales de manera eficiente. Y transmitirla rápido. Es verdad. ¿Pero siempre es así?.El exministro de Economía aseguró que “la inacción del gobierno hizo que cada empresario obtenga la información tarde”.“Ahora ya no se llega: aumentar la producción o importar lleva tiempo y ya viene el frío. Así, la solución llegaría recién cuando el dengue se haya ido”, señaló.A su vez, remarcó: “Que cada uno se tenga que ‘arreglar’ para combatir al dengue es un fracaso más del presidente y de un ministro de salud al que no le conocemos la cara”, remarcó.“El brote de dengue en Argentina está cada vez peor y la falta de repelentes es una preocupación creciente. Pero, ¿por qué esta escasez? ¿Por qué el gobierno no abre la importación como hizo con otros productos? En gran parte, se debe a un problema de mercado”, manifestó.“Por eso, mientras tenemos más de 150 mil contagiados y casi 130 muertos, en Mercado Libre el repelente más conocido en aerosol vale 16.000 pesos en su envase de 60g”, subrayó.Para finalizar, el legislador explicó que “un buen Estado tiene disponible más información más rápido que el mercado". "Puede ayudar a coordinar respuestas si toma decisiones o comparte la información a tiempo. Se llama política pública de salud”, recalcó.