El Gobierno nacional envía tropas al exterior sin autorización del Congreso

Las Fuerzas Armadas Argentinas fueron habilitadas para realizar cinco ejercicios militares internacionales entre agosto y noviembre de 2025. La autorización se oficializó a través del Decreto 521/2025, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, sin pasar por el Congreso Nacional, como exige la Constitución para la salida de tropas al exterior.La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, permite tanto la salida de efectivos como la realización de maniobras conjuntas con fuerzas extranjeras en territorio nacional. El decreto no fue debatido ni aprobado por el Poder Legislativo, lo que vulnera el artículo 75 inciso 28 de la Constitución, que establece que el Congreso debe autorizar el envío de tropas fuera del país.La omisión del debate legislativo no es menor: la Constitución establece que el Poder Legislativo debe autorizar la salida de tropas al exterior, garantizando así el control democrático sobre las fuerzas armadas. La decisión del Ejecutivo se enmarcó en una política de alineamiento militar con Estados Unidos y sus aliados, que avanza sin deliberación pública ni transparencia institucional. Mientras tanto, el Congreso permanece al margen de decisiones que involucran soberanía, defensa y relaciones exteriores.Ejercicio “FRATERNO XXXVIII” en aguas de BrasilDel 3 al 24 de agosto, la Armada Argentina participará del ejercicio “FRATERNO XXXVIII” en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Brasil. Este operativo bilateral, vigente desde 1978, busca fortalecer la interoperabilidad entre ambas armadas y profundizar los vínculos de confianza. Según el Decreto 521/2025, el objetivo es “incrementar el nivel de adiestramiento a partir de operaciones combinadas”, incluyendo maniobras aire-superficie, ejercicios de comando y técnicas navales.Ejercicio “PASSEX Gringo-Gaucho II” en aguas argentinasEn tanto, entre el 17 y el 20 de agosto, se realizará una nueva edición del ejercicio “PASSEX” en la ZEE argentina, con participación de Estados Unidos. Este entrenamiento, retomado en 2024 tras una pausa de 14 años, apunta a mejorar la coordinación operativa entre ambas fuerzas. El decreto justificó la actividad como parte de los “ejercicios combinados con fuerzas extranjeras en territorio nacional”, aunque no fue sometido al control legislativo correspondiente.Ejercicio “VIEKAREN” en el Canal Beagle, ChileDel 25 al 30 de agosto, Argentina participará del ejercicio “VIEKAREN” en aguas cercanas a Puerto Williams, Chile. En ediciones anteriores, incluyó prácticas de lucha contra incendios, contención de contaminación y operaciones de buceo diurnas y nocturnas. El Decreto 521/2025 habilitó esta salida bajo el argumento de “fortalecer la cooperación bilateral en zonas estratégicas”, sin detallar el impacto ambiental ni los protocolos de seguridad.Ejercicio “SOUTHERN VANGUARD 25” en Los Ángeles-Antuco, ChileEntre el 11 y el 31 de agosto, tropas argentinas se entrenarán en alta montaña junto a Chile, Estados Unidos y Perú. El ejercicio será conducido por la III División de Montaña chilena, con fases de instrucción individual, entrenamiento integrado y evaluación final en terreno. El decreto mencionó este operativo como parte de la “capacitación en ambientes extremos”, sin especificar el número de efectivos ni el tipo de armamento involucrado.Ejercicio “UNITAS LXVI” en Estados UnidosPor último, del 18 de agosto al 6 de noviembre, Argentina participará del ejercicio “UNITAS LXVI” en la franja que une Mayport (Florida) y Norfolk (Virginia). Este entrenamiento multinacional busca mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas comunes y promover el entendimiento mutuo entre armadas. La salida de tropas al territorio estadounidense fue autorizada por el Decreto 521/2025, sin pasar por el Congreso, lo que vulnera el procedimiento constitucional previsto para este tipo de misiones.