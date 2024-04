Kicillof apuntó contra Milei tras el acto por Malvinas: "No se puede homenajear y tener como ídola a Thatcher"

El gobernador Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei tras el acto central por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, al recordar la admiración del Presidente por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher."Estamos esperando que el Presidente le diga al pueblo que no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos", enfatizó desde Pilar, en la única réplica del Cementerio de Darwin que existe en el país.De esta manera, Kicillof se refirió a las reiteradas entrevistas de Milei en las que expresó su admiración por Thatcher, quien ordenó hundir el 2 de mayo de 1982 el Crucero Argentino General Belgrano fuera de la zona de exclusión de 200 millas alrededor de las Malvinas.En esa línea, el mandatario bonaerense lanzó: "Un sector de la política pensaba que esto iba a pasar y se iba a ir olvidando"."La soberanía no es sólo un discurso el 2 de abril, no es sólo portar los símbolos nacionales o cantar el himno. Hay que ejercerla y actualizarla todos los días. Por supuesto que recordando la gesta de Malvinas, homenajeando a los caídos y veteranos de Malvinas, reclamando de manera inclaudicable con valentía; y pagando los costos internacionales que haya que pagar por nuestra soberanía de Malvinas, repudiando a los usurpadores", expresó.En este marco, el gobernador manifestó que "también hay que llevar la cuestión de la soberanía nacional a luchas y discusiones más actuales. No puede haber injerencia de potencias extranjeras sobre el Mar argentino, la Patagonia argentina, los rios navegables de la Argentina y el Paraná".Por último, planteó: "Es importante ver esta enorme participación del pueblo de la Provincia que no va a olvidar y no va a resignar nunca nuestra soberanía de Malvinas"