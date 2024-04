Se abrió la inscripción para los vouchers educativos en las escuelas privadas

A partir de este miércoles ya se puede completar el formulario para adquirir los vouchers educativos. Esta iniciativa está orientada a las familias de clase media que envían a sus hijos a escuelas privadas en todos sus niveles.El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, oficializó la implementación de vouchers educativos por un valor de $27.198 destinados a escuelas privadas. Esto tiene como objetivo brindar apoyo a las familias cuyos hijos asisten a establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario.El Programa de Asistencia "Vouchers Educativos", lanzado por el gobierno de Javier Milei, tiene como objetivo ayudar a las familias que matriculan a sus hijos en instituciones de los niveles inicial, primario y secundario. Los beneficiarios de este programa recibirán el 50% del costo del arancel de la jornada simple basado en la cuota base de marzo de 2024. Según lo comunicado por la Secretaría de Educación, este plan alcanzará a cerca de 2 millones de estudiantes distribuidos en más de 6 mil escuelas en todo el territorio nacional.El monto asignado a cada familia se determinará según la cantidad de hijos matriculados en instituciones educativas que cumplan con los requisitos estipulados en el artículo 2°. De esta forma, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Capital Humano, proporcionará el equivalente al 50% de la cuota estándar de jornada simple para cada nivel educativo.Para optar por el voucher educativo, los aspirantes deben satisfacer los siguientes requisitos:- Los ingresos familiares no deben superar los siete salarios mínimos ($1.419.600).- La cuota mensual escolar no puede exceder los $54.396 por cada hijo.- La institución educativa debe recibir una subvención del 75% por parte del Estado nacional.- El beneficio se destina a estudiantes de hasta 18 años de edad, inclusive.El acceso al programa está abierto a todas las familias con hijos matriculados en escuelas privadas de niveles inicial, primario y secundario que reciban una subvención del 75% o más. Además, el costo mensual de la cuota no puede superar los $54.396.Asimismo, se especifica que el ingreso familiar no puede exceder "el equivalente a siete salarios mínimos vitales y móviles". Con la última actualización que establece el SMVyM en $202.800, esto equivaldría a unos $1.419.600.Quienes deseen solicitar los vouchers educativos para estudiantes de escuelas secundarias deberán completar un formulario disponible en argentina.gob.ar. El período para realizar esta gestión estará abierto desde el 3 hasta el 30 de abril. En el formulario, se requerirá ingresar el CBU donde se realizará la transferencia del dinero y proporcionar la información correspondiente al establecimiento educativo.El voucher educativo representará la mitad del arancel de la jornada simple, sin considerar actividades extraprogramáticas, calculado basándonos en la cuota base de marzo de 2024, para los meses de mayo, junio y julio. El monto máximo del voucher será de $27.198 por cada hijo.