Adorni confirmó que son 15 mil los despidos en el Estado de "personal que no es necesario"

El portavoz presidencial,, se refirió a los diferentes ingresos en edificios públicos en protesta despidos a trabajadoras y trabajadores estatales, adelantó que serán 15 mil los contratos dados de baja y señaló que no se le renovó el contrato al "personal que no es necesario".. Como digo yo siempre, por más que les canse, del otro lado hay un contribuyente que lo paga. En este caso, quienes no tenían un trabajo definido era un ingreso que sostenía un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes; no es justo", manifestó en conferencia de prensa durante la jornada de este miércoles.En esa línea, Adorni también se refirió al intento de ingresar a los diferentes edificios por parte de las trabajadoras y los trabajadores dados de baja en los diferentes organismos. "Lo que sea fuera de la ley, tendrá las consecuencias conrrespondientes en cada caso", advirtió."Viniendo para acá, para la conferencia, todavía en algunos lugares había intentos de ingreso. Creo que en el exINADI era donde más transmitieron los medios de comunciación.Sí puedo decir que todo el que esté cometiendo algún hecho, algún acto fuera de la ley, tendrá sus consecuencias", advirtió.La jornada de este miércoles amaneció con todas las sedes de los diferentes organismos militarizados, con la presencia de Gendarmería, Infantería y Policía Federal; algo que generó un fuerte repudio por parte de los Estatales y también una fuerte tensión en los ingresos.Los trabajadores del INADI aseguraron que la protesta se mantendrá, al igual que la asamblea para llevar un plan de lucha, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad. "Es un derecho el organizarnos y poder decidir, acompañar y abrazar a todos los compañeros y sus familias. Vamos a llevar adelante, en nuestro lugar de trabajo, la asamblea y vamos a ingresar", anunciaron antes de que la situación se tense. Según denunciaron, hubo 40 personas despedidas durante la noche y la mañana de hoy.Además, el vocero presidencial cuestionó el paro programado de CTERA ante la quita de Fondo Incentivo Docente (FONID) y confirmó que: “Siempre que alguien pare en lo que debería funcionar se le va a descontar el día o va tener la consecuencia que la ley permita”.Adorni dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que tienen “diálogo permanente con todos los sectores”, advirtió sobre “la crisis educativa del país, desde hace mucho tiempo”, y desafió a los maestros que el jueves participarán de la protesta: “Me gustaría preguntarles qué aporte le da el paro a la educación”.