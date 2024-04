Milei a contramano de Villarruel: enviará un proyecto al Congreso para ampliar la participación de las FFAA

El presidente Javier Milei adelantó que enviará un proyecto al Congreso para ampliar la participación de la Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, en medio de la escalada de violencia en la ciudad de Rosario, Santa Fe.Así lo confirmó en declaraciones a la CNN, que el próximo domingo emitirá la segunda parte de una entrevista televisiva al mandatario: “Nosotros en estos días estamos enviando una ley que lo que permite es que, en casos de terrorismo, las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el lugar”.“Hoy día eso no se puede hacer. Las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir en caso de que haya un estado de sitio. Nosotros en Rosario es el lugar del país donde más fuerzas tenemos asignadas", explicó el jefe de Estado.En esa línea, continuó: “Lo que nosotros estamos trabajando es en una solución intermedia, donde las Fuerzas Armadas puedan participar en situaciones de narcoterrorismo”.A mediados de marzo, más de 400 agentes de las fuerzas federales arribaron a la ciudad portuaria, que atraviesa una sensible situación con respecto a un aumento en la criminalidad por parte de bandas narco. Al momento, las FFAA solo aportan logística.De esta manera, el Gobierno se propone aumentar la participación de la FFAA en estos casos. Hace dos semanas, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó esta decisión y la ministra Patricia Bullrich salió al cruce.“Tenemos que sacar a las FFAA del rincón de la penitencia y animarnos de que las FFAA entren a la democracia con todas las fuerza”, lanzó Bullrich en declaraciones televisivas, a casi una semana de la apreciación de Villarruel.La presidenta del Senado había argumentado contra la decisión de Bullrich de enviar a las FFAA a Rosario, Santa Fe, para involucrarlos en tareas de lucha contra el narcotráfico, después de que aumentaran los crímenes en la ciudad portuaria.“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las FFAA no es combatir a civiles. Quedó claro con el tema de los ‘70. El narco es un civil para el derecho. En los ’70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, indicó la vice.