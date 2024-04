Kicillof defendió la obra pública bonaerense y afirmó el "único ganador" por el ajuste de Milei es el sector financiero

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles los avances de los trabajos de saneamiento y adecuación del cauce del Río Luján, y encabezó también la inauguración formal de la puesta en valor del Museo de Transporte ubicado en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”







Con un mensaje de polarización con el ajuste y la eliminación de la obra pública por parte del presidente“Recuperamos el crédito internacional para estos trabajos, que se había perdido, y hoy vemos que las máquinas siguen trabajando para llevar adelante una obra histórica, esperada hace muchos años, en el Río Luján”, enfatizó Kicillof en su discurso, dando cuenta del financiamiento de los trabajos sin asistencia de Nación.En ese punto, polarizó abiertamente con el freno al financiamiento de infraestructura a nivel nacional que determinó Milei:Allí el mandatario provincial explicitó que el país atraviesa "una situación muy difícil producto de un Gobierno nacional que se ausenta y deserta de sus responsabilidades” y apuntó fuerte contra las políticas de Milei y quienes resultan beneficiados: "El único ganador de este modelo es el sector financiero: con una pequeña parte de todos esos recursos podrían terminar las obras que pararon en las escuelas, los hospitales y las rutas”.En números concretos, la Provincia destina una inversión de $8.864 millones para mitigar las inundaciones y permitir el desarrollo turístico en la zona. Las intervenciones del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU) se desarrollan sobre 42 kilómetros de longitud y benefician a más de 100 mil vecinos y vecinas, impactando además en la generación de empleo en la región.El intendendente de Luján, Leonardo Boto, que acompañó a Kicillof, destacó que se trata de una obra que los habitantes del distrito esperan "hace más de 100 años" y que "ya está teniendo un impacto muy positivo: a pesar de las fuertes lluvias de las últimas semanas no hubo inundaciones en la ciudad”.“Además empezó el saneamiento ambiental de toda la cuenca, donde proyectamos la creación de nuevas plantas depuradoras de residuos cloacales”, manifestó.En el marco de la inauguración formal de las obras del Museo del Transporte, donde se llevó adelante la restauración edilicia de los sectores Fúnebre, Porteña y Plus Ultra, que incluyó tareas de traslado y reubicación de piezas; acondicionamiento de paredes y pisos en más de 1.200 metros cuadrados; mejoramiento del sistema eléctrico; construcción de vitrinas para la conservación de piezas y la creación de un sector de recepción, Kicillof profundizó sobre la necesidad de la inversión pública.“Nosotros vamos a seguir apostando por la inversión pública y recorriendo todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para garantizar que a los y las bonaerenses se les garantice sus derechos a la salud, la educación, la cultura y una vida digna”, explicó.Asimismo, las autoridades visitaron la muestra del artista plástico Molina Campos, resultado de un proceso de recuperación patrimonial impulsado por el Instituto Cultural y el municipio de Moreno. Durante la jornada, además, se llevó a cabo el acto de restitución de restos humanos pertenecientes a pueblos originarios que formaban parte de la Colección Gnecco, en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”. Se trata de 37 cuerpos restituidos a la Organización Territorial “Huarpe Pinkanta” para que sean enterrados en San Juan, un sitio sagrado donde se encuentran otros ancestros y caciques referentes.Al respecto, la presidente del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, remarcó: "Nuestra provincia es pluricultural y tiene una identidad que está construida a partir de todas las diversidades de nuestro pueblo: el Gobierno bonaerense tiene hoy la decisión política de saldar deudas históricas". “Estamos muy conmovidos porque este acto representa una historia de lucha y de justicia. Sabemos que no se trata de reconciliación y olvido, sino de memoria y reparación”, sostuvo.También participaron de la jornada la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el vicepresidente del Instituto Cultural, José Ignacio Rossi; los subsecretarios de Asuntos Municipales, Santiago Révora; de Derechos Humanos, Matías Moreno; las subsecretarias de Políticas Culturales, Victoria Onetto; y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; la Escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; y la directora del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”, Viviana Mayol.