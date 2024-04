En pleno conflicto por los despidos en el Estado, renunció la subsecretaria de Trabajo de Milei

Una nueva renuncia pesa sobre el equipo del presidente Javier Milei, y nuevamente se trata de la Secretaría de Trabajo.Se trata de la renuncia de Mariana Hortal Sueldo a la subsecretaría de Trabajo de la Nación., explicaron fuentes del mileismo, aludiendo al ex secretario de Trabajo, que fue echado por Milei cuando se conoció el decreto que aumentaba los sueldos a la cúpula del Poder Ejecutivo al portal El Destape.El portavoz presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los diferentes ingresos que ocurrieron en sedes, dependencias, secretarías y ministerios del Estado en el marco de los más de 8 mil despidos a trabajadoras y trabajadores estatales durante la última semana y aseguró que quienes no fueron renovados eradentro de cada organismo.Además, volvió a remarcar que el número final de bajas será de 15.000 contratos y que desde el Gobierno no tienen "mucho más para decir" frente a la desesperación de las familias. En la antesala del paro que CTERA prepara para el jueves, adelantó además que el Gobierno descontará el día de trabajo al personal docente que adhiera.manifestó en conferencia de prensa durante la jornada de este miércoles.