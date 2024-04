Despidos en el Estado: ATE anunció un paro nacional para este viernes mientras UPCN va a la Justicia

Tras los más de 11 mil despidos de trabajadores del Estado y la ocupación de los edificios públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un, mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) adelantó que irá a la Justicia para frenar los despidos de estatales.El líder de UPCN y secretario adjunto de la CGT,, presentará este jueves, a las 12, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57, ubicado en Lavalle 1268, una acción de amparo colectiva para que “” (sin perjuicio de las “cientos de acciones judiciales individuales que se encuentran en curso”, como aclararon en el sindicato).En la presentación judicial, el gremio fundamenta su pedido en el hecho de que, “mediante esos actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que consagran al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo”.“Bajo la excusa de supuestas auditorías se ha despedido personal contratado en 2023, pero también contratados de muchos años de antigüedad, personal de planta transitoria concursado a la planta permanente y trabajadores de planta permanente -agrega-, sin que esas desvinculaciones respondan a lógica alguna que no sea la de achicar plantas en un porcentaje predeterminado y sin atender ninguna dotación necesaria con respecto a la política pública que se brinda en cada sector”.Al anunciar la presentación del amparo colectivo, UPCN calificó de “atropello injusto y desmedido” a los despidos de estatales y destacó que se ha declarado “en estado de alerta y movilización permanente, desplegando todas las acciones gremiales y judiciales a su alcance para revertir esa situación, dispuesta como siempre a establecer el necesario diálogo que permita a las autoridades expresarse sobre cuál es la situación real del empleo público en su conjunto”.Rodríguez realiza protestas específicas en las dependencias afectadas por los recortes, como la ANSES y las secretarías de Trabajo y de Salud, entre otras. Fuentes del gremio anticiparon a Infobae que podrían concretar paros de 2 o 4 horas, aunque no prevén por ahora una huelga de 24 horas ni la ocupación de los edificios.Mientras que ATE, decidió en una asamblea durante la medida de fuerza del miércoles la convocatoria a otro paro, para continuar con el plan de lucha en reclamo al Gobierno de Javier Milei."Le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra", resaltó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, quien apuntó que "este fin de semana se recibieron miles y miles de telegramas de despidos, en todos los casos ilegales y arbitrarios".El dirigente sostiene que el Poder Ejecutivo ha avanzado de forma ilegal en el recorte del personal. Los funcionarios nacionales, en tanto, argumentan que se trata de contratos que llegaron a su fin y que el gobierno no renueva porque no considera esencial ese servicio, en el marco del ajuste que emprendió la gestión del presidente Javier Milei.