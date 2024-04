Estamos operando con anestesia, sino se muere el paciente": la metáfora de Bullrich sobre el ajuste de Milei

La ministra de Seguridad,, defendió el gobierno de Javier Milei con una polémica metafora y señaló que están "operando con anestesia". Además, defendió nuevamente los operativos de las fuerzas federales en la toma de edificios públicos tras los más de 11 mil despidos.“La gente ve resultados todos los días", remarcó Bullrich el miércoles por la noche en TN al analizar la gestión libertaria y utilizó una metáfora para hablar de la alta inflación: “Es el tiempo y la lógica lo que se necesita para poder salir del lugar donde estás”.Respecto a las críticas de parte de la población, opinó: “Hay que dejarlos hablar. Lo importante es no cambiar la dirección estratégica”.En ese sentido, defendió los despidos de trabajadores estatales, notificados a través de mails y en muchos casos durante Semana Santa, indicó: “Se utilizó un criterio de objetividad: aquellas personas que llevan tiempo, que trabajan y cumplen, a diferencia de personas que no van y no cumplen”.Hay una decisión clarita del Gobierno de ir en una línea de baja del déficit. Si ese camino se tuerce los argentinos van a decir: ‘Otra vez, la Argentina de siempre’”, remarcó.Consultada sobre la posibilidad de que continúen los reclamos esta semana cpn protesta, la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio enfatizó:”. Sin embargo recalcó: “Tenemos una fuerza lista que tiene como objetivo los bienes del estado. La PFA es una policía de Estado, ya no solamente de la Capital. No nos van a toser el brazo”.“No hubo ninguna toma de ningún edificio”, remarcó Bullrich sobre las manifestaciones de estatales en diferentes dependencias del Estado. “En el Inadi fue distinto porque una funcionaria les permitió hacer una asamblea en medio del patio interno del edificio, pero la decisión de que no entrara nadie y que no estaba habilitado se cumplió”.En ese sentido, la funcionara nacional expresó: “Es claro que cuando se toma una decisión y el Presidente ordena que haya orden, se mantiene”. “No se tomó ningún ministerio”, reafirmó.Por último, se refirió a la relación que mantiene con el presidente Javier Milei. “Lo veo cada tanto, no todos los días”, confió y agregó: “Hablo bien con él. La convicción ha generado una nueva gobernabilidad”.