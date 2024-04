Dengue: en el mundo destacan la inacción del Gobierno de Milei por la falta de repelentes y vacunas

El brote histórico de dengue que ha convertido a Argentina en el tercer país más afectado de la región, después de Brasil y Paraguay, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene alerta a la opinión pública internacional. "Estamos observando proliferación del mosquito vector en zonas donde precisamente no se habían reportado antes", sostuvo Jarbas Barbosa, director de la OPS, el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).El organismo atribuye eldel dengue a las condiciones extremas del clima y a la presencia del fenómeno El Niño, que han exacerbado las condiciones para la propagación del mosquito vector del dengue, prolongando la temporada de transmisión y las zonas geográficas de infección.Según la OPS, esto ha llevado a que haya un "aumento récord" de casos en las Américas, con más de 3,5 millones de infectados y más de 1.000 muertes., señaló Barbosa. Pero si bien la cantidad de contagios en nuestro país (el 3,7% de la región), resulta apenas una fracción de la de Brasil -que concentra el 83% de infectados- el vertiginoso crecimiento que ha tenido la enfermedad .Según el Ministerio de Salud nacional, en la temporada pasada (desde agosto de 2022 hasta julio de 2023), para la décima semana de 2023 se habían registrado unos 4.800 casos de dengue y dos fallecimientos. Esta temporada, durante el mismo período, hubo 120.000 contagios y 79 muertes. Eso representa un aumento del 2.500% en los casos y de casi 4.000% en los decesos a causa del dengue.Según el último boletín epidemiológico del ministerio, publicado en la segunda semana de marzo, ya son más de 180.000 los argentinos que se han infectado y 129 quienes han muerto desde que comenzó el brote actual, en agosto de 2023. Pero los médicos alertan de que las cifras reales de contagio son mucho mayores, ya que estudios científicos han comprobado que por cada paciente con síntomas (que incluyen fiebre, dolor en las articulaciones y dolor de cabeza) hay otras tres personas con dengue asintomático, que no fueron registradas en el sistema de Salud.Esto plantea un gran desafío para la salud pública a futuro, ya que las personas contagiadas de una cepa del virus del dengue, que más adelante son infectados con otra de las cuatro variantes que existen, corren mayor riesgo de contraer la forma más grave de la enfermedad, que puede causar hemorragias internas, shock e incluso la muerte.Según el medio británico BBC, “. Es que la escasez de este insumo clave empezó a notarse en marzo, a medida que se entraba en las semanas de mayor presencia del Aedes aegypti, a comienzos del otoño.Es que es notable que los últimos días, cuando justamente se atraviesa el peor momento de la epidemia, ha sido casi imposible conseguirlo. En supermercados, comercios y farmacias se repite una y otra vez la misma frase: "No tenemos". Y en los pocos lugares donde aún se consigue -sobre todo aplicaciones de comercio electrónico- los precios de reventa son abusivos.Fuentes de una de las empresas que producen repelentes en el país le dijeron a BBC Mundo que se trató un de error de previsión, y que fabricar el producto lleva meses. BBC contó que el gobierno de Javier Milei atribuyó el problema a unseñaló el ministro de Salud, Mario Russo, en una de sus primeras apariciones públicas, en Radio Continental.