UxP busca consensos con bloques opositores por la fórmula jubilatoria: Necesitamos actuar con urgencia"

Diputados debatieron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que reemplace a la que el gobierno de Javier Milei estableció mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En este marco, el bloque de Unión por la Patria (UP) solicitó ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social consensuar un dictamen de proyecto para votar en el recinto de la Cámara baja la semana próxima.La nueva fórmula de movilidad anunciada por el Poder Ejecutivo modifica a la ya existente y establece que el cambio comenzará a regir a partir de los haberes que se abonan en julio. Además, se establece un mecanismo para la transición entre las dos fórmulas. De esta manera, el aumento de junio se dará con la fórmula vieja, pero a partir de julio arrancará con los aumentos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A su vez, a partir de abril, se otorgarán los adelantos de la movilidad de julio.Mariano De Los Heros, director ejecutivo de ANSES, aseguró que con la fórmula vigente en junio "se observaría un estimado de 34,1% de ajuste"; mientras que con los adelantos que se van a realizar en los próximos tres meses, subrayó que "se va a estar otorgando a jubilados y pensionados un 63,1%".Por otra parte, aseguró que se trata de un "esfuerzo fiscal" por parte del Gobierno y la urgencia del decreto es "mejorar la situación de la clase pasiva con un costo fiscal que llega casi al billón novecientos mil pesos durante estos tres meses"."Lo que nosotros queremos plantear, para -a lo largo de la reunión- ir madurando la decisión es que este tema no da para más. Necesitamos que después de la reunión de hoy, avancemos en una reunión deliberativa de diputados el próximo martes, donde podamos emitir dictamen de comisión. Es urgente que dictaminemos y que este tema llegue a recinto", apuntó el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.Asimismo, criticó: "Estamos dando un debate sobre jubilaciones y gran parte del peso de los despidos está en el ANSES. No sé si en el oficialismo se están dando cuenta el problema que están generando con la atención de trabajadores y jubilados en las delegaciones de ANSES en cada una de las provincias. Es inhumano lo que están haciendo con los despidos y en el medio sigue el apriete a los Gobernadores".Martínez también marcó la ausencia en el debate de la Comisión de Presupuesto y su titular, José Luis Espert. "Si Espert no quiere tenemos que ir a recinto a emplazarlo a él y a la comisión. Los tiempos en este tema marcan que necesitamos actuar con urgencia, en este y en todos los temas que veníamos planteando. Mientras tanto, que el Gobierno le venda espejitos de colores a quien quiera respecto a la Ley Ómnibus y esas cosas. El martes nosotros tenemos que dictaminar y llevar a recinto esto", marcó.Itaí Hagman, diputado de UP, mostró sus dudas al respecto de la nueva fórmula: "Una persona que trabajó toda su vida, desde los 18 años, cumple 60 años... ¿Qué tendría que hacer el Estado? ¿Lo que ustedes consideran injusto es que esa persona, que trabajó en igualdad de condiciones como cualquier otro pero encima sufrió que no le hagan los aportes correspondientes, no se pueda jubilar? ¿Que el Estado la vuelva a castigar negándole el derecho a una jubilación plena? ¿Qué criterio de justicia manejan ustedes?","Que se hable de la moratoria como la causa del problema del sistema previsional, si se lo plantea desde el punto de vista fiscal es insensibilidad pero si se lo hace desde un punto moral y de justicia... ¿De qué piensan que tienen que vivir esos 3.8 millones de personas?", agregó.Por su parte, Nicolás del Caño, diputado de la Izquierda, cargó duramente contra la gestión actual y marcó que no se pueden justificar con que gobiernos anteriores también ajustaron a dicho sector. "¿No creen que hay que recomponer los haberes jubilatorios? No son solo las mínimas. El 90% de las jubilaciones está por debajo de la canasta básica que necesita un jubilado/a, que está en más de 680 mil pesos. Cobran por debajo de eso. Lo que quieren es discutir si vamos a perpetuar jubilaciones de indigencia, si las hubiesen querido mejorar lo hubiesen hecho apenas asumieron. Sabían que con la devaluación del tipo de cambio del 118% iba a generar una inflación como la que tuvimos... Fue un saqueo a los jubilados", acusó."El debate está en que ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante. Esta fórmula mantiene la distancia que había de esos 100 puntos de diferencia. ¿Usted sacó la cuenta de cuánto debe ser la compensación, que en el DNU asciende a 12,5 puntos de la inflación pasada, para que los jubilados perciban de bolsillo la misma jubilación que percibían a principios del 2023?", apuntó el diputado de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, contra el director de ANSES.