Cristina Kirchner volvió a criticar la gestión de Milei: "Estas políticas no son nuevas y mucho menos originales"

La expresidenta de la Nación,, brindó declaraciones para un plenario de la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro en el municipio bonaerense de Morón, y apuntó contra la gestión de Javier Milei al señalar que sus políticas "no son nuevas y ni mucho menos originales"."Deuda externa y energía deben ser dos vectores que se entrecrucen en la construcción de una Argentina diferente", sostuvo la dirigenta de Unión por la Patria (UxP) en un audio que fue transmitido en el plenario donde remarcó: "Nuestra oposición al modelo que nos plantean desde un dogmatismo e ideologismo absolutamente incomprensible, no debe ser desde precisamente el dogmatismo o del consignismo, sino de", manifestó.La exvicepresidenta planteó como necesario "abordar y profundizar la situación del país", más allá de la necesidad de reorganizar el movimiento. Ya en febrero pasado, cuando publicó un extenso documento, sostuvo la "necesidad a caracterizar el momento institucional" actual y alertó sobre las políticas de la gestión. "Tal cual lo proveíamos en el mismo, el cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales", señaló., significarán sin lugar a dudas un punto de inflexión en los tiempos que vienen", remarcó CFK en relación al tema.Y llamó, nuevamente, a la autocrítica del peronismo: "Experiencia que, bueno es decirlo y aclararlo también, nos debe obligar a nosotros a analizar lo hecho y repensar estrategias y políticas en términos de presente y de futuro".Para cerra, la ex vicepresidenta le dedicó un mensaje a los allí presentes: "Con la convicción de siempre, y con la plena confianza, de que en los espacios de discusión del Movimiento Nacional Popular y Democrático,".