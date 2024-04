Carlos Tomada: "Milei tiene una particular vocación por el papelón internacional"

El exministro de Trabajo y ex embajador argentino en México durante el gobierno de Alberto Fernández,, se refirió al ingreso de policías de Ecuador a la embajada de México, quienes detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glas, y consideró que “es una locura”. Además, cuestionó la gestión de Javier Milei al señalar que "tiene una particular vocación por el papelón internacional"., el rechazo, es una tropelía nunca vista", comenzó al referirse al tema en diálogo con Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde donde consideró: "Nos están probando, nos están midiendo el aceite, hasta qué punto pueden cargarse lo que se les dé la gana, basarse al cuarto del derecho internacional en general y el derecho de asilo en particular.Se decía que podía llegar a ocurrir, pero nadie pensó que efectivamente ocurriera".En ese sentido, remarcó: "Rechazo ese tipo de atropellos,para todos y todas de cualquier país y frente a cualquier sistema o régimen".Además, Tomada señaló que este episodio se suma a episodios diplomáticos contra México y ejemplificó con el del presidente Javier Milei. “y por pelearse con dirigentes y representantes incluso empresarios del mundo no sé con qué objetivo más allá del intenso macartismo de exportador pero es una pena en particular con México hemos retrocedido todo lo que se podría haber ya avanzado consolidando una relación que tiene mucho espacio para para desarrollarse todavíaAl ser consultado por cuál considera que es el objetivo detrás de desfinanciar las universidades consideró: “Son varias las razones. Una es el principio del ajuste que rige como norma, la podrían poner en el frontispicio de algún edificio público, pero en particular creo hay otro objetivo". "Había una frase conocida de algunos de los jerarcas nazis que decía cuando oigo hablar de la cultura me llevo la mano al cinto, ¿no?Es un problema ideológico, atrasa cien años", criticó.En esa línea explicó que tiene quecomo un área subversiva, donde se piensa y eso no es bueno, y por supuesto, en el colmo de la torpeza y de la ignorancia, donde, fundamentalmente se propagan y se difunden ideas comunistas, ideas de izquierdas contrarias a las políticas de libre mercado"."Lo ha dicho también el Presidente. Él cree que en la Facultad de Ciencias Económicas se enseña marxismo en cuotas no tiene ni idea, parece mentira, la ignorancia de este hombre, en las facultades de la Argentina y en particular en la Universidad Nacional de Buenos Aires, se puede apreciar de ser un ámbito donde se aprenden, se conocen y se estudian todas las doctrinas y las distintas dimensiones de las ciencias son abarcadas con una amplitud que realmente nos enorgullece", subrayó.Y apunto directamente contra Milei: "y que el sistema universitario argentino en general, este que ampliamos durante tantos años, cumple un rol fundamental en la formación de nuestros jóvenes y es parte identitaria de nuestra cultura"."Este gobierno está empeñado en que en la Argentina desaparezcan los derechos sociales, laborales, de todo tipo no solamente piensan en que les sirve a su plan, sino porque, además, si eso llega a ocurrir no vamos a reconocer la Argentina que va a emerger después de este periodo tan salvaje que estamos viviendo". “HastaRealmente lo pienso. Realmente me preocupa”, expresó al concluir.