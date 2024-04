Ley Bases: sin gobernadores, la Casa Rosada negocia con Pichetto y el nuevo borrador se conocería en las próximas 48 horas

Se viene otra semana decisiva para las negociaciones políticas entre el Gobierno nacional, los gobernadores y los legisladores por la nueva Ley Ómnibus. En esta oportunidad, Miguel Angel Pichetto, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot se reunirán esta tarde con el ministro del Interior, Guillermo Francos.Los integrantes de Hacemos Coalición Federal llegarán esta tarde con una posición diferente a las expresadas hasta el momento. “Decidimos no darle una lista de temas al Gobierno hasta que no muestren el texto”, planteó uno de los diputados. Es que el contenido del articulado sigue siendo una incógnita. Los funcionarios oficiales hacen circular un borrador que está abierto a cambios, mejoras y modificaciones, lo que genera mayores desconfianzas e inseguridades.De todas maneras, los dialoguistas esperan recibir en las próximas 48 horas el nuevo borrador de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos. Es el compromiso que había asumido la Casa Rosada en la última reunión que tuvo el jueves pasado con los gobernadores de Juntos por el Cambio.Los puntos de disidencias ya fueron planteados el 18 de marzo pasado en una reunión similar a la que habrá hoy y desde entonces no hubo avances sustanciales, indican en el espacio federal. Las delegaciones de facultades objetadas por la Coalición Cívica, el piso de Ganancias, la fórmula de cálculo de las jubilaciones están en el centro de los cuestionamientos. “Les dijimos que tienen que revisar esos temas y que incluyan la reforma laboral en el proyecto para conseguir más votos”, cuenta al portal El Destape uno de los diputados presente en esa mesa.Sobre las jubilaciones corrió mucha agua bajo el puente. Desde esa reunión hasta ahora, el oficialismo bloqueó la sesión que promovió Pichetto para discutir la fórmula previsional. “Tenemos una propuesta que es la de la Coalición Cívica. La diferencia está entre los 10 y 20 puntos del primer trimestre y desde cuándo sería el ajuste por el ingreso. Nosotros planteamos desde febrero. Son los temas que me parece que hay que acercar y acomodar”, había dicho Pichetto al salir de Rosada.En paralelo a la nueva Ley Ómnibus, el Gobierno también había enviado a la oposición y a los gobernadores el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Conocido como “paquete fiscal”. Se trata de un documento de 115 páginas, 119 artículos y siete títulos.De todos modos, ese proyecto, que es el punto clave para el apoyo de la oposición dialoguista, no se tratará en lo inmediato. Según pudo conocer Infobae, el Gobierno busca avanzar primero en el tratamiento de la nueva Ley Bases.