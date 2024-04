Moyano advirtió que podría haber un paro de 48 horas tras el rechazo del Gobierno a las paritarias

El secretario general adjunto del gremio de Camioneros y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, advirtió que este jueves se definirá si habrá un paro de 48 horas tras el rechazo del Gobierno a las paritarias del sector. También adelantó que podría haber una decisión similar para fines de abril o principios de mayo a nivel general, convocada por la principal central obrera., explicó el gremialista, en diálogo con Radio 10.Según detalló, la suba acordada. "Vamos a defender el acuerdo por las buenas o por las malas", insistió el sindicalista, y agregó: "Las cámaras empresarias son tres: FAETYL, CATAC, y la histórica que es FADEEAC, a la que el macrismo se ha metido y siempre judicializa los aumentos salariales y eso a veces complica".Además, Moyano apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo.planteó. "Sabemos quién es Caputo, el que endeudó por u$s45 mil millones con el otro delincuente de Mauricio Macri con ese préstamo escandaloso. Quieren congelar. Cuando se habla de reforma laboral es eso, romper los convenios colectivos de trabajo, que cada empresa discuta paritarias con sus trabajadores", sostuvo.El dirigente remarcó quesubrayó., señaló Moyano.Por otra parte, el sindicalista destacó que", advirtió.El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que el Gobierno no va a homologar el acuerdo del 45% de aumento que logró el sindicato de Camioneros en las negociaciones paritarias a fines de febrero. ", agregó el titular del Palacio de Hacienda.Caputo defendió el hecho de no convalidar una paritaria del 25% para febrero y del 20% para marzo, tal como negoció el gremio conducido por Hugo y Pablo Moyano, "cuando la inflación de febrero fue del 13% y la de marzo va a dar 10%".señaló.Tras la advertencia del secretario general adjunto del Sindicato de choferes de Camiones, Pablo Moyano, de un paro de 48 horas si el Gobierno no homologa la paritaria firmada por el gremio, desde Casa Rosada justificaron la falta de aprobación basados en "impugnaciones por una de las partes, relacionadas a adicionales y aporte solidario, que se están analizando".En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al tema y subrayó queexplicó.Según detalló el portavoz, "aquí había una cuestión de adicionales y aporte solidario que son parte de estas impugnaciones, cuando se resuelva seguirá adelante el proceso administrativo de homologación".