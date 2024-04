Galmarini consideró que Sergio Massa es el dirigente peronista que quedó mejor parado desde las elecciones

Si bien el exministro de Economía y excandidato a presidente Sergio Massa se encuentra alejado de esfera política pública, su esposa,, está más presente que nunca en la batalla opositora al Gobierno libertario. Hoy, la expresidenta de AySA durante el Gobierno de Alberto Fernández, consideró queDurante una entrevista en Urbana Play Radio, Galmarini fue consultada por la periodista María O’Donell sobre la supuesta falta de líderes en el peronismo y la dirigente analizó: “Parecen 10 años, pero pasaron 4 o 5 meses. Esta es la primera cuestión”.Y ubicó al Massa como el dirigente más destacado dentro del arco opositor: “La segunda cuestión es que el líder, no sé si el único, pero”.Al ser consultada sobre si en realidad estaba mejor que el gobernador bonaerense Axel Kicillof que ganó la reelección en la Provincia, Galmarini asintió: “No es solamente qué pasa con un líder, si hay un líder. Creo que líderes hay varios”.La ex diputada bonaerense también afirmó que el último proceso eleccionario “bajó la edad de la política” ya que el balotaje se definió “entre dos personas que tienen 51 y 52 años”, por lo que dejó en claro que Massa continuará participando activamente.y segundo porque el ruido comunicacional que generan todo el día todo el tiempo desde el oficialismo. Digo ruido porque no hay ninguna política pública que lleve adelante más allá del ajuste”, apuntó contra el Gobierno.En ese sentido, cuestionó la falta de criticas hacia el presidente Javier Milei y lo comparó con las exigencias que le hacían a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner: “No soy quien ni la voy a defender, pero recordemos que a Cristina se la denostaba si ponía el dedo así, el dedo asá, si hablaba en este tono. Bueno, finalmente”, afirmó.“La gente se cansó de que todo el tiempo estemos todos yendo para atrás, para las buenas y para las malas. Y lo que quiere saber es qué va a pasar para adelante. Pero lo que digo es queNo es que está enojado con lo que él llamaba la casta, sino que está enojado con el mundo. Entonces, se pelea con presidentes, se pelea con la ciudadanía”, apuntó Galmarini.